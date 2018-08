L'école d’Entrepreneurship de Beauce sera au Salon industriel de Québec

Le prochain grand Salon industriel de Québec se tiendra les 2, 4 et 4 octobre prochains au Centre de Foires d'Expo-Cité de Québec. L'École d'Entrepreneurship de Beauce aura l'occasion d'y présenter une grande conférence.

Plus tôt ce matin, le Groupe Pageau a annoncé par communiqué de presse que des conférences spéciales auront lieu durant les trois jours du Salon. Ces conférences seront données par divers acteurs du milieu économique à l’Espace Conférence Banque Nationale. Fondé en 1980, le groupe Pageau accompagne les entreprises qui désirent accroître leur visibilité.

Le mercredi 3 octobre à 10h00, l'École d'Entrepreneurship de Beauce donnera une conférence intitulée « Les 10 pires erreurs des chefs d’entreprises ».

Selon Éric Pageau, Président du Groupe Pageau, « L’ajout de ces nouvelles conférences aura un impact sur l’augmentation significative de la valeur ajoutée de nos événements. La bannière des Salons Industriels fait office de leader dans son domaine dans l’Est du Canada. Le grand Salon Industriel de Québec s’adresse à tous les décideurs du monde industriel et manufacturier du Québec, c’est un grand rendez-vous d’affaires. Notre but est de créer une occasion unique de réseautage professionnel avec ce rassemblement d’entreprises qui regroupe tous les secteurs d’activités industriels et d’outillages sous un même toit. »

Qu’est-ce que le Salon industriel de Québec ?

Le Salon industriel de Québec est un événement qui vise essentiellement à faire connaître les dernières tendances dans le domaine manufacturier. Des exposants seront présents pour faire découvrir les nouveaux outils et équipements dans le domaine.

La salle offre 125 000 pieds carrés de plancher d’exposition où pourront se rencontrer les représentants des entreprises d’ici et d’ailleurs au pays. Le Salon industriel de Québec réunit plus de 500 exposants et experts, et plus de 5 000 personnes s'y rendent à chaque édition.