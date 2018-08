Éric Wazana sera le conférencier du 33e Souper des jeunes gens d'affaires du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB), de concert avec ses partenaires EMBLM MAB Profil et Desjardins Entreprises Beauce-Sud & Appalaches, a annoncé ce matin qu'Éric Wazana, président de Beauce Jeans, sera le conférencier de la 33e édition du Souper des jeunes gens d'affaires. Cet événement important de la scène économique beauceronne aura lieu le 18 octobre prochain, à Saint-Georges, au Georgesville.

C'est dans l'usine même de M. Wazana que la conférence de presse s'est déroulée en présence, entre autres, de Tony Turcotte, président du CEB, de Patrick Morissette, président de EMBLM MAB Profil, de Jean-Philippe Gingras, directeur chez Desjardins Entreprises Beauce-Sud, de Stéphanie Lachance, directrice financière chez Cambi, et de Véronique Grégoire, agente de développement économique au CEB.

Éric Wazana, un homme pour qui l'innovation est importante

Éric Wazana est cocréateur des marques très connues Yoga Jeans, Lucky Seven et Boulder denim. Il s'intéresse au denim depuis son plus jeune âge. Tous les ans, sa mère lui offrait un jean avant la rentrée scolaire ; chaque fois, il transformait le jean qu'il recevait. Il l'usait contre le trottoir et les frottait avec du papier de verre.

Après des études aux HEC en comptabilité et en finance, il a voulu créer son entreprise. Il a insufflé ce souhait à son jeune frère, Jacob. Les frères Wazana s'étaient alors promis de concevoir le jean le plus confortable qui soit. En 2010, ce rêve est devenu réalité alors que les deux hommes ont mis sur sur pied l'entreprise Les Vêtements Wazana inc.

« Innover ou crever » est l'adage de M. Wazana

En 2005, Jacob et Éric Wazana se se sont lancé le défi de créer un jean confortable au point qu'il puisse être utilisé pour faire du yoga. La collection (Yoga jeans) du jean le plus confortable au monde, pour les femmes, a été lancée 20 mois après.

En 2011, l'industrie du vêtement se délocalisait presque totalement, mais les Wazana ont osé continuer la fabrication au Québec en misant le savoir-faire local. L'usine de Saint-Côme-Linière, Beauce Jeans, est alors née. Elle emploie plus ou moins 80 personnes. Les produits découlant des marques appartenant à Éric Wazana sont distribués dans plus de 1 000 boutiques sur le continent nord-américain.

Un souper pour faire connaître la relève

Ce souper devenu traditionnel qui se tiendra le 18 octobre prochain, à 17 h, permettra de faire découvrir les nouveaux entrepreneurs de la MRC de Beauce-Sartigan. À travers cette activité de réseautage, des rencontres, des échanges et du maillage auront lieu. La participation des jeunes est souhaitée. C'est aussi une occasion pour le CEB de recueillir du financement, cela afin de continuer à soutenir et à accompagner les entrepreneurs de la région.

Pour s'inscrire

Pour réserver leur place, les gens peuvent remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB au www.cebeauce.com. Le coût est de 125 $ plus taxes pour les membres et de 155 $ plus taxes pour les non-membres de l’organisme. Dans le but d’encourager la relève à participer à l’événement, le billet est au coût de 85 $ plus taxes pour les 30 ans et moins.

Les membres du comité organisateur, composé de Mme Stéphanie Lachance de Cambi (présidente), M. Dominic Drouin de Projektile, M. Jean-Sébastien Houde de la Banque CIBC, M. Mathieu Lachance de Duvaltex, M. Antoine Morin de Raymond Chabot Grant Thornton et Mme Véronique Grégoire du CEB, tiennent à remercier tous les partenaires du Souper des jeunes gens d’affaires qui contribuent, chaque année, au succès de l’événement.