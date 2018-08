Saint-Georges octroie plus de 8 millions en permis pour le mois de juillet

Le service de l’urbanisme de la ville de Saint-Georges a connu un été bien rempli en termes d’émission de permis. Au cours du mois de juillet 2018 uniquement, la ville a procédé à l’octroi de 233 permis de construction et rénovation, correspondant à une valeur de 8 312 795 $.

Parmi les plus importants projets autorisés par le Service de l’urbanisme de la ville, nous pouvons noter celui de la construction de Quincaillerie : BMR – La Coop Alliance, qui sera érigée au 715, boulevard Dionne au coût de 2,4 M$. Un permis d’agrandissement industriel d’une valeur de 750 000 $ a été délivré à Immobilisations 2010 inc., pour l’agrandissement de ses installations sur la 98e Rue. Plusieurs autres projets d’envergure ont été acceptés, dont : C.P.S. Couture inc. pour la construction de l’usine Métal Sartigan #2 d’une valeur de 450 000 $, Fondation Moisson Beauce pour un agrandissement de ses installations représentant un montant de 441 000 $ et Entreprises Samuel Veilleux inc. pour la construction d’un nouvel entrepôt s’élevant à 400 000 $.

Après les sept premiers mois de l’année 2018, Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 1265 permis pour une valeur de 70 239 739 $, soit quelque 23,8 M$ de plus que la période correspondante de l’année dernière. Notez que la hausse globale des valeurs s’explique principalement par le projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond, qui à lui seul totalise 19 385 842 $, ainsi qu’au niveau des investissements dans le secteur industriel. Les travaux autorisés jusqu’ici en 2018 permettront l’addition de 127 unités de logement.