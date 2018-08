Des signatures majeures pour le Cool FM

Alors que l'été se termine, le Cool FM prépare sa saison 2018-2019. En vue de la prochaine saison, l’équipe a recruté 6 nouveaux joueurs de talent. Ces joueurs aideront l'équipe à remporter le trophée au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès mai 2019.

Le Cool FM a recruté 3 attaquants, 2 gardiens et 1 défenseur.

Keven Cloutier revient avec St-Georges. À 37 ans, ce sera pour lui une 14e saison avec l’équipe. Il détient plusieurs records de la ligue comme le nombre de points et le nombre de passes en carrière. Il est un élément clé de l’attaque à chaque saison.

Le gardien Adam Russo sera aussi de retour pour sa seconde saison avec le Cool FM. Avec deux titres de gardien de l’année lors des deux dernières saison, St-Georges est privilégié de pouvoir compter sur le meilleur gardien de la ligue. L’homme masqué de 35 ans a gardé un taux d’efficacité de 0.911 la saison dernière, un record personnel dans la LNAH. À chaque rencontre, il a donné une chance à son équipe de l’emporter.

Son auxiliaire cette année sera encore son ami et partenaire d’entrainement, Mathieu Dugas. Acquis en 2016-2017, Mathieu a toujours répondu présent lorsque l’équipe a eu besoin de lui devant la cage beauceronne.

De retour en Beauce après 1 an d’absence Yannick Tifu était plus qu’excité de signer avec le Cool FM. Les partisans retrouveront le talentueux attaquant qui a terrorisé les gardiens adverses tout au long de sa carrière. Doté de mains extrêmement habiles et d’un flaire offensif sans égal, Tifu avait cumulé 50 points en 40 rencontres lors de sa première saison en Beauce. Son acquisition lors du dernier repêchage avait fait plaisir à de nombreux partisans. Comme ses coéquipiers, Tifu veut remporter le championnat à tout prix.

Premier choix du Cool FM lors du repêchage 2018, Raphaël Maheux a décidé d’intégrer l’alignement dès la prochaine campagne. Âgé de seulement 22 ans, Maheux possède un imposant physique de 6 pieds 1 pouces et 216lbs. Qualifié de défenseur défensif, il possède également un excellent sens du jeu et ne craint pas la robustesse. Il sera intéressant de le voir évoluer au courant des prochaines années.

Finalement, le Cool FM ajoute un ailier de taille à sa formation. En effet, l’organisation s’est entendue avec nul autre que Giulio Scandella. L’attaquant qui aura 35 ans en septembre vient de passer 15 ans en Europe, principalement en Italie. Il a aidé l’équipe italienne à chaque championnat du monde depuis 2005. Il a récolté 61 points en 104 parties sur la scène internationale et 440 points en 316 matchs dans la meilleure ligue d’Italie.

C’est donc une solide base de joueurs qui est en place en vue de la prochaine saison. Le DG, Raymond Delarosbil, dit ne pas vouloir faire les choses à moitié. Il veut une équipe à l’image des Beaucerons, « des joueurs travaillants qui mettent du cœur à l’ouvrage et qui n’hésiteront pas à faire les sacrifices nécessaires afin d’aider l’équipe à gagner chacun des matchs ».

Les billets de saison sont déjà en vente au prix régulier de 265$. Les gens peuvent se les procurer chez Hockey Zone ou encore, en appelant au bureau du Cool FM au 418-221-6363.