Centre Santé Plus se relocalise dans les locaux de l'Accès Gym

Ce 15 août dernier marquait la relocalisation des locaux de Centre Santé Plus (une division de Cardio Féminin de St-Georges) dans le bâtiment de l'Accès Gym situé au 325, 1re Avenue Nord, à Saint-Gédéon.

Cette relocalisation s'inscrit dans le cadre d'un développement stratégique de l'entreprise qui prend de l'expansion en Beauce et qui nécessite de plus grands espaces.

Centre Santé Plus rejoint donc dans ce bâtiment l'Accès Gym et Marylin Lévesque, fleuriste.

Centre Santé Plus se démarque dans les activités de coaching alimentaire, collations et remplacements de repas, de service d'infrathérapie et par la préparation de repas santé préparés Kilo Solution (Isabelle Huot). Depuis peu, le centre distribue des produits de la gamme XPN (Georges St-Pierre).