L'entreprise Manac fait une importante acquisition

La compagnie Manac, le plus important manufacturier canadien de semi-remorques, a complété récemment l'acquisition d'Alutrec Inc., un fabricant spécialisé en conception et fabrication de semi-remorques en aluminium de Laurier-Station.

« C'est avec fierté que nous annonçons cette transaction. Alutrec a une belle gamme de produits dans le segment des plateformes en aluminium qui est complémentaire à celle de Manac. La combinaison de leur expertise technique dans ce domaine aux forces de Manac, se fera pour le bénéfice de l'ensemble de nos partenaires d'affaires », a affirmé Charles Dutil, le président et chef de la direction de Manac.

M. Dutil a souligné qu’a Alutrec et Manac travailleraient désormais de concert à développer davantage le potentiel que représentent les actifs d'Alutrec, tant au niveau de l'emplacement stratégique du site de 200,000 pieds carrés de Laurier-Station, de la main d'œuvre expérimentée qui forme l'équipe d'Alutrec que des éléments de propriété intellectuelle dont elle est propriétaire.

Cette transaction a pour but d’accroître la présence de l’entreprise dans les segments plus spécialisés de l'industrie.

Supporté par l'équipe de Manac, Alutrec continuera d'opérer de façon autonome à Laurier-Station. Le support de Manac sera principalement axé sur l'achat des composantes, le processus manufacturier et la mise en marché.