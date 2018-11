PRIMEUR : nouvelle image, nouvel emplacement pour St-Georges Nissan

EnBeauce.com a appris que St-Georges Nissan allait prochainement déménager sur le terrain de l’actuelle quincaillerie BMR, située sur le boulevard Lacroix. Le concessionnaire profitera alors de toutes nouvelles installations. Notre quotidien Web avait déjà annoncé que cette quincaillerie allait déménager suite à une fusion.

Les dirigeants de la concession ont mené des discussions pendant près d’un an avec le bureau chef de BMR pour en venir à une entente. La direction tenait à s'installer à cet endroit précis, un point stratégique et un coin achalandé de la ville. Selon les dires de M. Bernard Sirois, co-propriétaire, une relocalisation dans un avenir rapproché était nécessaire pour soutenir la croissance constante des ventes et pour continuer d'offrir un service de grande qualité. Pour l'année 2018, les ventes de Saint-Georges Nissan oscilleront aux alentours de 475 véhicules neufs et de 200 véhicules d’occasion.

Une salle de montre pouvant accueillir 25 véhicules sera au cœur des nouvelles installations. Un département d’esthétique dernier cri sera aussi aménagé dans le bâtiment adjacent au restaurant Becco pizza, situé aussi sur le nouveau site.

L’ensemble des 204 concessionnaires Nissan doivent se conformer à la nouvelle image du manufacturier tel que l'a annoncé Nissan Canada l'an dernier.

La superficie intérieure de la nouvelle bâtisse de St-Georges Nissan (24 000 pieds carrés) représentera le triple de celle de son bâtiment actuel.

Une salle d’attente de type eBar et un lounge permettront aux gens de passer un agréable moment lorsqu’ils seront sur place. Deux espaces de travail fermés seront également à la disposition des clients pour qu’ils puissent vaquer à leurs occupations durant l’entretien de leur véhicule. Une salle de jeu pour enfant a aussi été prévue dans la nouvelle bâtisse.

La direction du concessionnaire pense peut-être aménager un quai sur les rives de la rivière Chaudière pour permettre à ses clients de s’y reposer et même… d’y pêcher. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du virage santé, famille et environnement de Nissan.

Autre nouveauté : le concessionnaire offrira la gamme de véhicules NV, des véhicules conçus essentiellement pour la livraison et le transport d’équipements en tout genre. Nissan compte ainsi attirer des entreprises avec cette gamme de véhicules commerciaux.

Une première en Beauce, les techniciens automobiles de St-Georges Nissan auront le privilège de pouvoir œuvrer dans un atelier de réparation entièrement climatisé. Un aspect s’avérant primordial pour les deux co-propriétaires de St-Georges Nissan. « Avec les températures estivales que nous connaissons ces dernière années et l’importance d’offrir des conditions de travail optimales, cela va de soi pour leur bien être, d’offrir à nos techniciens automobiles, un environnement de travail climatisé. »

Plusieurs nouveaux emplois dans différents départements seront créés. L’inauguration est prévue à la fin 2019.

Les photos présentées sont des maquettes et la conception du garage de Saint-Georges Nissan peut différer de celles-ci.