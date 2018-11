Le PFK est ouvert de nouveau mais avec des horaires réduits

Le PFK de Saint-Georges rouvre ces portes cette semaine, mais cette fois, avec des horaires réduits.

Le restaurant ne sera pas ouvert tous les soirs, mais du personnel sera sur place chaque jour pour faire le service du dîner. L'horaire pour les prochaines semaines reste à surveiller.

Dans les dernières semaines, l'établissement fermait ses portes à cause d'une pénurie de main-d'oeuvre. Plusieurs anciens employés ayant eu vent de cette nouvelle ont décidé de se serrer les coudes et de retourner chez leur ancien employeur. Du nouveau personnel a aussi été embauché. L'équipe compte maintenant plus de 16 employés, ce qui est assez pour assurer la reprise des activités.