Conférence de Bruno Desmarais : Innover dans la levée de capitaux

La chambre des commerces de Saint-Georges tenait son second dîner-conférence le 8 décembre. L’invité d’honneur était nul autre que Bruno Desmarais, vice-président vente et développement des affaires, région de l’est de l’Amérique du Nord à la Bourse de Montréal. Sa conférence portait sur l’innovation dans la levée de capitaux et présentait les nouveaux paradigmes.

M. Desmarais a débuté cette présentation en présentant les tendances des dernières décennies pour la levée des capitaux. Il a ensuite comparé le Québec au reste du Canada et aux autres pays.

« Quand je regarde les gens d’ici, j’observe que nous sommes beaucoup plus créatifs que les gens des États-Unis. »

Il s’est ensuite attardé à la situation particulière de Chaudière-Appalaches en ne manquant pas de souligner l’esprit entrepreneurial de la région.

Les conclusions principales de M. Desmarais sur la levée de capital sont les suivantes : le capital classique reste la forme la plus populaire de financement et la hausse des taux d’intérêt à venir affectera la disponibilité de capital classique et de risque.

Les convives réunis ont fort apprécié cette conférence grâce aux talents de vulgarisateur de M. Desmarais. Ce dernier demandait de lever la main si les sujets abordés étaient trop techniques, chose qui ne fut pas le cas, puisque ses explications étaient très claires. Annie Gilbert, directrice de la Chambre de commerce de Saint-Georges affirme que cette conférence a suscité un intérêt accru pour la bourse.