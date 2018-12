Mission de recrutement à l’international : Chaudière-Appalaches Économique satisfait des résultats

Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ), en collaboration avec Québec International, participait les 1er et 2 décembre derniers aux Journées Québec à Paris. À l’issue de cette deuxième mission de recrutement à l’international, CAÉ est fier de dévoiler aujourd’hui, le 11 décembre, des résultats préliminaires témoignant d’un engouement réel des candidats envers la région de la Chaudière-Appalaches.

Avec 179 postes à pourvoir, 3115 candidatures reçues, et 378 candidats convoqués en entrevue, CAÉ et les treize entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, en incluant les rencontres spontanées, ont réalisé plus de 700 entrevues et accueilli au kiosque régional près de 150 candidats.

« Deux ressources de CAÉ ainsi de la firme française Temporis, mandatée dans le cadre du projet, étaient sur place afin de mettre en valeur les attraits, atouts et services de la région de la Chaudière-Appalaches. Ce travail de promotion auprès des candidats était d’une grande importance pour faire connaître non seulement nos emplois, mais également notre milieu de vie aux candidats et leur famille », affirme M. Philippe Mailloux, président de CAÉ.

Au cours des prochaines semaines, le nombre de travailleurs embauchés à l’occasion de cette mission pour combler les emplois disponibles au sein des entreprises de la région sera évalué, et nous aurons un aperçu du nombre de nouveaux arrivants qui s’établiront en Chaudière-Appalaches. CAÉ et ses membres collaboreront aussi avec les organismes régionaux d’accueil afin de veiller à l’intégration de ces travailleurs internationaux.

À propos du projet passerelle de recrutement international

Rappelons que le projet de passerelle de recrutement international a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour permettre, entre autres, aux entreprises de la région de bénéficier de l’expertise, des services d’accompagnement et du soutien d’un partenaire expérimenté tel que Québec International.

À propos des Journées Québec

Les Journées Québec rassemblent des entreprises québécoises en plein essor qui cherchent à recruter des talents à l’international et des travailleurs qualifiés qui explorent la possibilité de relever de nouveaux défis dans une société francophone dynamique de l’Amérique du Nord. Deux fois par an depuis 2008, les Journées Québec sont un rendez-vous incontournable en Europe, entre employeurs québécois et candidats de haut calibre.