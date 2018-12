Dix-neuf projets touristiques généreront un investissement de 19 M$

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020, lors d’un premier appel de projets, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, était fier de dévoiler, aujourd'hui, les 19 projets qui bénéficieront d’une aide financière de 288 600 $ en provenance de cette entente. Ces projets permettront un investissement global de plus de 19 M $ dans la région.

Dans la première vague de projets de 2018, il y a eu 14 dépôts de festivals et d’événements, 31 dépôts d’attraits, d’activités et d’équipements et 4 dépôts d’études pour un total de 49 demandes d’aide financière. « Ce qui est de loin un record. En plus d'avoir un nombre important de demandes, il y avait beaucoup de projets d'envergure, ce qui me fait dire que notre industrie touristique se porte bien et que sommes dans une belle fenêtre d'opportunité pour nous développer et rester attrayant », mentionne Richard Moreau, président du comité de gestion du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches. La deuxième vague d’appel de projets est en cours jusqu'au 7 janvier 2019.

« Ces investissements importants, qui auront notamment pour effet de stimuler la création d’emploi, l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des dépenses touristiques dans la région de la Chaudière-Appalaches, se concrétisent grâce aux promoteurs qui ne ménagent pas leurs efforts afin de mettre sur pied des projets créatifs et porteurs de succès. Le gouvernement du Québec est très heureux de collaborer avec Tourisme Chaudière-Appalaches afin de soutenir ces projets qui permettront à la région de se développer et de rayonner ici comme ailleurs », a souligné Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Ces initiatives découlent de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la Chaudière-Appalaches, signée en février 2018. Les partenaires signataires de l’entente sont le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches.

Voici un aperçu des projets notamment retenus en Beauce dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (Fonds de développement touristique) :

Pour l'édition 2018 du Grand Prix cycliste de Beauce (Beauce-Sartigan), l'aide accordée a été de 5 000 $, alors que le coût total du projet était de 255 000 $;

En ce qui concerne la Corporation Éco-Parc des Etchemins (Les Etchemins), l'aide accordée pour ce projet est de 35 000 $, le coût total s'élevant à 997 500 $;

Le Miller Zoo, en Nouvelle-Beauce, avait, quant à lui, comme projet la construction d'infrastructures pour abriter les animaux exotiques et pour améliorer les services offerts. Le zoo a obtenu une aide de 35 000 $, alors que le coût total du projet était de 997 887 $;

En Bellechasse, Cassis et Mélisse a obtenu une aide de 23 500 $ pour leur projet d'implantation d'un Économusée de la fromagerie fermière. Le coût total du projet était de 138 230 $;

Frampton Brasse (Nouvelle-Beauce) a pour sa part obtenu une aide de 10 000 $ pour son projet d'implantation d'un Économusée sur la fabrication de la bière et sur les différentes méthodes de brassage. Le coût du projet était de 149 750 $;

Finalement, le Woodooliparc (Nouvelle-Beauce), pour son projet de bonification et d'adaptation des infrastructures pour Vol 315, a reçu une aide de 10 000 $. Le coût total du projet, lui, était de 87 067 $.

But et objectifs du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches

Le but du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches est notamment de soutenir et de stimuler le renouvellement et la structuration de l’offre touristique de la région touristique de la Chaudière-Appalaches. Il vise aussi le développement d’une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable.

Vous pouvez consulter le site du ministère du Tourisme pour connaître les autres programmes d’aide financière destinés aux entreprises touristiques. Pour la liste complète des projets qui ont été retenus dans la cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (Fonds de développement touristique), vous pouvez aller sur le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches.