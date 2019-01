Comment faire face à des pics importants d’activité ?

Les pics d’activités s’expliquent soit par la saisonnalité de vos produits soit par une campagne de communication particulièrement bien menée. Ce surcroît de travail génère des conséquences à différents niveaux de l’entreprise : personnels, production, logistique… Comment anticiper au mieux ces flux ?

Anticiper les répercussions sur le personnel

La masse salariale de l’entreprise est généralement calculée sur une moyenne d’activité annuelle. En cas de pics, les besoins augmentent, mais ne sont pas pourvus. Plusieurs solutions plus ou moins rentables sont alors à envisager :

Attribuer des heures supplémentaires, mais selon le niveau d’activité requis, cela ne suffira peut-être pas.

Recruter du personnel sous contrat à durée déterminée, il faudra du temps pour les former, ils ne seront donc pas opérationnels tout de suite.

Recruter du personnel à temps partiel, en cas de surproduction, ces salariés passeront à temps complet le temps nécessaire.

Miser sur la polyvalence, les collaborateurs pourront ainsi occuper deux postes complémentaires. Là encore, l’investissement dans la formation sera utile.

Anticiper les blocages sur votre site internet

Il peut arriver aussi que le trafic sur votre site internet connaisse des pics d’affluence, ce qui peut avoir comme incidence des blocages ou des temps de chargement des pages du site anormalement long. Or la patience de l’internaute est assez limitée, au-delà de quelques secondes d’attente, il ira voir ailleurs ! Les pertes peuvent donc être conséquentes.

Si vos contenus ne contiennent que du texte et des images statiques, vous pourrez recourir à l’implémentation d’un système de cache pour absorber ce trafic occasionnel sans avoir ainsi à solliciter de serveur supplémentaire.

En revanche, si vos contenus sont dynamiques, vous devrez faire une demande d’ajout de ressources supplémentaires si toutefois vous avez opté pour une solution infonuagique. À défaut, vous serez obligé d’ajouter des serveurs physiques. Cette dernière solution est bien plus onéreuse. Il existe également des infrastructures qui s’adaptent automatiquement au trafic, renseignez-vous auprès de votre hébergeur.

Optimiser la logistique

Qui dit pic d’activité signifie surcroît de production et donc de stockage. À moins d’optimiser votre entrepôt par des équipements ajustables, la solution la plus rentable sera d’externaliser provisoirement votre logistique. Demandez conseil à un consultant en transport, il vous proposera des solutions d’entreposage, y compris réfrigéré, et en liaison avec le fret aérien en cas de besoin.

En analysant précisément votre marché, vous serez à même d’anticiper ce type de situation.