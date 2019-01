Choisir sa pompe hydraulique

Si vous ne choisissez pas la pompe hydraulique adéquate, votre système hydraulique risque de tomber en panne. Pour une pompe hydraulique défectueuse, ou une nouvelle pompe hydraulique, vous devrez considérer minutieusement le type de système qui s’accorderait le mieux à votre entreprise. Vous devez également revérifier la pompe pour vous assurer qu'elle marchera avec votre système, autrement, vous risquerez d'endommager votre équipement. Considérez ces quelques points lors du choix de votre pompe hydraulique.

Personnaliser la pompe hydraulique pour vos besoins uniques

En fonction d'une certaine spécification, vous pouvez avoir besoin d’une pompe personnalisée. Il se peut que vous ayez besoin d'un autre système de vanne, d'un autre joint ou d'un autre type de raccord. Dans ces cas-là, il est recommandé de contacter un fabricant afin d’obtenir de l’aide.

En utilisant une pompe hydraulique personnalisée, remplacer une pièce ou trouver quelqu'un qui peut réparer une pièce personnalisée, est parfois nécessaire. Pour une remise à neuf, une révision complète ou une personnalisation, la meilleure option est de recourir à votre professionnel en pompe hydraulique .

Les charges constantes

Pour une charge appliquée en permanence, le type de pompe à piston simple, ou double effet, est la meilleure solution. Les charges constantes sont de loin les systèmes les plus simples. Dans le cas d’une charge incohérente, il peut être utile de concevoir un système hydraulique load-sensing. Les types de système hydrauliques à détection de charge sont très recommandés puisque les composants sont soumis à moins d'usure, et que tout le système consomme moins d'énergie.

Les charges variables

Parfois, il y a peu, voire pas du tout de résistance, mais il faudrait plus de force par la suite. Ainsi, une pompe à deux vitesses, et à deux pistons, est la meilleure option. Optez également pour un vérin qui avance jusqu'à ce qu'il entre en contact avec une charge. Ceci entraîne une plus grande force de coupe ou de flexion, et oblige la pompe à alterner deux états. Ceci est un exemple concret d'un système qui pourrait bénéficier d'une pompe à deux pistons.

Chargements avec des directions variables

Une vanne à quatre voies est parfois utile. Surtout lorsqu'un vérin à double effet s’avère nécessaire parce qu'une force est exercée dans les deux sens. Pour changer la direction du fluide, vous pouvez utiliser une poignée avec quatre orifices qui permettent de raccorder les tuyaux flexibles. Souvent, une pompe hydraulique a une pompe d'entrée et de sortie qui permet au fluide de s'écouler et d'être pompé à l'entrée ainsi qu’à la sortie. D’ailleurs, une vanne à quatre voies aura un deuxième orifice A et un deuxième orifice B.

Choisir la pompe hydraulique adéquate pour votre cylindre

Pour choisir la pompe ou le cylindre, tenez compte de la taille nécessaire pour prolonger le cylindre, en fonction des dimensions, pendant une certaine période de temps. Heureusement, de nombreux graphiques peuvent vous aider à déterminer la taille exacte utile pour votre pompe. Une autre option est de choisir le cylindre dont le diamètre convient à la pompe. La taille du cylindre est cependant limitée par la quantité de force que votre système doit exercer.

Choisir le bon moteur pour votre pompe hydraulique

Une autre chose à considérer est le moteur qui va entraîner la pompe. Chaque pompe hydraulique aura besoin d'un certain nombre de chevaux-vapeur. Si le moteur n'est pas assez puissant pour entraîner la pompe, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un nouveau moteur ou d'un autre type de pompe. La souplesse rend la conception d'un système hydraulique extraordinaire. Un professionnel en pompe hydraulique vous aidera à trouver la bonne combinaison de pièces, afin de créer le système dont votre entreprise a besoin.