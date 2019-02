170 visiteurs au 8e Salon de l’établissement en agriculture

Le 8e Salon de l’établissement en agriculture a eu lieu mardi le 12 février, de 9 h 00 à 14 h 50, au Centre Caztel de Sainte-Marie. Tous les étudiants, agriculteurs et aspirants agriculteurs passionnés du domaine étaient conviés à cet événement qui a lieu aux deux ans.

Les 170 participants à l’événement ont pu profiter d’une foule de ressources sur place en lien avec l’établissement agricole. Plusieurs conférences ont été présentées à cette occasion et plus de 25 exposants tenaient un kiosque lors de la tenue du Salon.

Les exposants qui étaient présents sont la Banque nationale du Canada, le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre de formation agricole de Saint-Anselme, Chaudière-Appalaches Économique, Desjardins Entreprises, le réseau Agriconseils. Bien d’autres étaient également sur place.

« Ce qui intéresse en termes de titres d’organisme, vous avez bien sûr les institutions financières, les établissements de formation, on a les Centres CLD, on avait également le Centre régional d’établissement en agriculture de Chaudière-Appalaches, le Collectif de formation agricole, le nouvel organisme mis en place l’automne dernier, l’ARTERRE, la Relève agricole de la Chaudière-Appalaches », a par ailleurs spécifié madame Carole Bouffard, agronome et conseillère en relève et établissement.