La Coop Alliance présente les résultats de son dernier exercice financier

Au cours de l’assemblée annuelle de la Coopérative Alliance, le président Camil Faucher et le directeur général Marco Nadeau ont présenté les résultats du dernier exercice financier à ses membres : les ventes atteignent 40,2 millions de dollars, une augmentation de 3.3 %, tandis que les bénéfices nets s’élèvent à 2,5 M$. Cette rencontre avait lieu le 14 février dernier.

Les membres de La Coop Alliance étaient réunis en grand nombre encore pour connaître les résultats de leur entreprise.

La dernière année a été particulièrement active pour l’entreprise avec l’agrandissement de l’épicerie de Saint-Sébastien, la construction du nouveau BMR de Saint-Georges-Ouest, qui ouvrira ses portes au printemps, et la prise en charge des opérations du Dépanneur Shell 107, situé face au Walmart à Saint-Georges.

Ces résultats sont aussi attribuables à la confiance de sa clientèle et à la ristourne de La Coop fédérée, qui avait connu en 2017 la meilleure année de ses 96 ans d’existence. Elle avait versé une ristourne historique de 783 853 $ à ses membres.

L’avoir des membres poursuit sa progression et représente maintenant plus de 18 millions de dollars.

Bourses pour la relève

L’assemblée générale de la coopérative a aussi permis de remettre à huit jeunes de la relève une bourse provenant du fonds coopératif d’aide à la relève : ils se sont partagé 35 072 $. Deux nouveaux jeunes se sont joints aux boursiers et mériteront un support financier pour les trois prochaines années. La coop a remis plus de 250 000$ à la relève de la région au cours de 10 dernières années.

À propos de la Coopérative Alliance

La Coop Alliance est la propriété de 753 membres et elle emploie 135 personnes. Elle couvre un territoire allant de Beauceville à Lac-Mégantic. Avec des ventes cumulées de plus de 40 millions de dollars, elle est impliquée dans le commerce de détail avec cinq quincailleries BMR et un dépanneur Super-Soir, ainsi que dans l’alimentation animale et les productions végétales. Partenaire de groupe Filgo-Sonic, elle participe à la vente de produits pétroliers et de propane. La coopérative se distingue aussi par ses nombreuses contributions à la région, alors qu’elle octroie des sommes qui totalisent plus de 50 000$ par année.