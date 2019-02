Plus d'entreprises à la Foire d'Emploi de Beauce-Etchemins

Voir la galerie de photos

L’ouverture officielle de la 13e édition de la Foire de l’Emploi Beauce-Etchemins 2019 a eu lieu ce matin au Georgesville. L’évènement se poursuivra jusqu’à 20h .

La Foire et les entreprises

Cette année, c’est 80 kiosques qui regroupent 72 entreprises des différents secteurs clés de la région. Les visiteurs peuvent rencontrer 8 organismes en employabilité et les divers centres de formation.

La président d’honneur, Marie-Claire Fillion, présidente d’Industrie Bourgneuf s’est exprimée en ces mots :

Zone étudiante

Les futurs travailleurs peuvent tenir des entrevues sur place avec les divers employeurs. Également, la nouveauté de cette édition est la Zone étudiante.

Cette zone est pour les jeunes de 18 à 35 ans. L’intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Marilyn Pilotte explique que les jeunes visiteurs pourront réaliser des défis, participer à des activités tout en étant sensibilisé aux principes de la conciliation études-travail.

Le recrutement

Le conseiller et maire remplaçant, Serge Thomassin considère la Foire comme un moyen d’attirer et de retenir des talents qui proviennent de l’extérieur.

D’ailleurs, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin était sur place. Il indique que l’économie va bien, mais que les jeunes pour les retenir il y a plusieurs facteurs à prendre en considération comme un bon emploi.

« Oui on met beaucoup d’emphase sur le fait que quand ton conjoint est dans la région tu as le goût d’y demeurer et d’y fonder une famille, mais si tu n’aimes pas ton emploi, c’est sûr que tu ne vas pas demeurer ici. Alors, j’invite non seulement les employeurs à continuer de promouvoir les emplois disponibles, mais également les employés à choisir un travail que vous aimez qui va faire que vous allez vouloir demeurer dans la Beauce. »