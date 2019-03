Le CLD Robert-Cliche annonce un bilan 2018 positif

Le 20 mars dernier, a eu lieu la soirée bilan et l’assemblée générale du CLD Rober-Cliche à la salle l’incomPARÉ de Saint-Joseph-de-Beauce.

« En 20 ans, le CLD Robert-Cliche n’a pas dérogé de sa mission de stimuler la croissance économique de la MRC Robert-Cliche en favorisant l’entrepreneuriat et le développement local » a déclaré le président du conseil d’administration du CLD Robert-Cliche, Serge Jacques, lors de l’AGA de l’organisme tenue le 20 mars.

Bilan de l’année 2018

Dix nouvelles entreprises ont vu le jour grâce à l’accompagnement du CLD dans le processus de validation d’idées d’affaires et de démarrage. Tandis que 115 entreprises du territoire Robert-Cliche ont été accompagnées par le CLD afin de les aider dans leur expansion.

Ce sont 11 projets qui ont obtenu un soutien des Fonds locaux d’investissement (FLI/FLS) de la MRC Robert-Cliche. Le montant total est de 580 000 $ en prêts versés. Ils ont généré des investissements de 13 263 125$ pour 133 emplois créés ou maintenus.

Le Centre local de développement a soutenu les entreprises dans l’attraction, le recrutement et la rétention de main-d’œuvre. Il n’a pas cessé d’être l’un des promoteurs de La Beauce embauche. L’organisme a mis en place une passerelle de recrutement de main-d’œuvre avec la France en partenariat avec Chaudière-Appalaches Économique et Québec International et en collaboration avec la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.

Développement des communautés

En 2018, un total de 11 projets a pu bénéficier du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC Robert-Cliche représentant 275 389 $ en aides financières accordés. Les investissements générés sont d’un montant de 624 071 $.

Le Fonds culturel de la MRC Robert-Cliche a profité à six projets pour 15 000$ en aides financières et 27 200$ en investissements générés.

« Nous réitérons notre confiance en notre CLD, premier allié dans le développement de nos entreprises. J’aimerais aussi remercier les membres qui soutiennent l’organisation avec enthousiasme et détermination » a indiqué le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc.

Activités du CLD

Le CLD est fier de la participation des entrepreneurs aux diverses activités. Entre autres, la soirée des Sommets 2018 sous le thème « Les entrepreneurs en Robert-Cliche au sommet depuis 20 ans. » Sept organisations ou personnalités d’affaires ont été honorées devant 388 convives.

Lors de la 28e édition de la Classique de golf, qui s’est déroulée sous le thème des saveurs gourmandes, 149 golfeurs ont participé et 189 personnes étaient présentes au souper.

Le CLD Robert-Cliche a accueilli 16 nouveaux membres cette année.