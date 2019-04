St-Georges parmi les 10 collectivités entrepreneuriales du Canada

Pour l’année 2018, la ville de Saint-Georges s’est classée au 8e rang du classement de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) sur les collectivités entrepreneuriales du Canada des villes possédant une population de moins de 150 000 habitants.

Le Maire était très heureux de ce classement ayant mentionné le classement en début de discours, lors de la conférence de presse du TSR qui s’est tenue hier. Au Québec, neuf collectivités font partie du top 20, dont 5 dans top 10.

En 2016, la Ville s'était classée 3e.

Classement :

1. Whitehorse, Yukon

2. Winkler, Manitoba

3. Victoriaville, Québec

4. Rimouski, Québec

5. Rivière-du-Loup, Québec

6. Collingwood, Ontario

6. Grande Prairie, Alberta

8. Saint-Georges, Québec

9. Val-d’Or, Québec

10. Squamish, Colombie-Britannique

Saint-Hyacinthe(12e), Drummondville (18e), Sherbrooke (19e) et Trois-Rivières(20e)

L’étude

Cette étude se base sur 13 indicateurs dans trois catégories différentes : la présence, la perspective et les politiques. Par exemple, la concentration d’entrepreneurs, le démarrage d’entreprise, le niveau d’optimisme et de réussite, les politiques fiscales et réglementaires, etc.

Ainsi, Saint-Georges a obtenu de nombreux points (30,7/33,3) dans la catégorie politiques qui touche entre autres le fardeau de l’impôt foncier municipal et le ratio d’impôt foncier provincial.

Tandis que la catégorie présence est la plus faible (12,6/33,3). L’augmentation des établissements commerciaux et le nombre d’établissements commerciaux par habitant ont pu jouer sur cette note.