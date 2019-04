Les deux propriétaires du Bec Fin expliquent leur décision

La co-propriétaire Nathalie Groleau du restaurant le Bec Fin, avait annoncé hier par le biais de la page Facebook de l’entreprise qu’ils ne le reconstruiraient pas après réflexion. Luc Roy également co-propriétaire a tenu à s’exprimer par voie de communiqué sur la situation tout aussi ébranlé par cette décision difficile.

À lire également:

Le Bec Fin ne sera pas reconstruit

Incendie au restaurant le Bec Fin de Saint-Georges

Cela fait aujourd’hui exactement 4 mois que le Bec Fin a été victime d’un grave incendie qui avait été causé par une défaillance électrique. Luc Roy explique que les dommages causés par le deux étaient trop importants pour conserver la structure et qu’ainsi le bâtiment était une perte totale.

Également, le contexte économique instable, la pénurie de main-d’œuvre et les importantes sommes d’argent qu’ils auraient dû réinvestir sont des facteurs qui ont guidé leur décision. Tous les deux prendront un temps d’arrêt.

Le co-propriétaire est très triste et émotif, mais désire se rappeler surtout des souvenirs heureux et tout le bonheur que cela lui a apporté.

« Le Bec Fin m’a permis de me réaliser en tant qu’homme d’affaires, d’affronter les défis nombreux, petits et grands. Il m’a permis d’avoir une associée hors pair qui n’avait pas peur de relever les défis. Merci à mes deux filles Sabrina et Noémie d’avoir été là pour nous et surtout de partager leur papa avec les obligations du resto. Le Bec Fin m’a permis aussi d’avoir une équipe d’employés hors du commun, ce n’était pas que des employés, c’était une famille, une grande famille qui était dans chacun de nos projets. » Luc Roy