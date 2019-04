Desjardins et Banque Nationale : Mesures pour les sinistrés

Pendant cette période d’inondation, Desjardins et la Banque Nationale ont mis en place des mesures pour aider leurs clientèles sinistrées.

Desjardins

Diverses solutions sont offertes afin de soulager financièrement et de trouver des solutions.

• Report de paiement sur le financement hypothécaire ou à la consommation pour une période donnée (jusqu'à 6 mois).

• Possibilité de report de paiement sur les cartes de crédit et les plans de financement Accord D (jusqu'à 4 mois) et possibilité de restructurer le financement à des conditions avantageuses.

• Possibilité de report de paiement sur vos polices d'assurance auto et habitation (jusqu'à 6 mois).

• Prêt d'urgence pour couvrir les frais de nettoyage, de sécurisation ou autres.

Des mesures spécifiques pour les membres entreprises sont aussi disponibles.

• Possibilité de report de paiement sur les cartes de crédit et les plans de financement Accord D (jusqu'à 4 mois).

• Possibilité de report de paiement sur vos polices d’assurance de biens et responsabilité civile et d’assurance pour véhicules commerciaux (jusqu'à 6 mois).

Assurés sinistrés

Les assurés de Desjardins Assurances et La Personnelle qui ont subi des dommages (auto ou habitation) doivent communiquer dès que possible avec leur assureur :

• Desjardins Assurances : 1 888 776-8343

• La Personnelle : 1 866 776-8343

Les membres Desjardins assurés seront traités en priorités lors du processus de réclamations et pourront être appuyés s’ils le désirent dans leur demande d’indemnisation auprès des programmes gouvernementaux.

Partenariat et don à la Croix-Rouge

Le Mouvement Desjardins a fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés. Il est également associé au programme Partenaires dans l’action de la Croix-Rouge qui formera des employés volontaires aux catastrophes d’envergure.

Banque Nationale

Depuis quelques jours, les employés de la Banque identifient les clients potentiellement affectés par la situation et communiquent avec ceux-ci

Parmi les mesures d’aide prévues :

• le report de versements sur les prêts personnels;

• le report de versements de capital et intérêt sur les prêts hypothécaires personnels;

• des ententes personnalisées au cas par cas pour nos clients commerciaux touchés.

Les clients touchés sont invités à joindre le service à la clientèle Telnat au 1 888 835-6281 ou encore à contacter leur succursale.

« Nous sommes touchés par la situation vécue par plusieurs de nos clients et leurs communautés dans les zones affectées par les inondations. Nous les invitons d’ailleurs à nous contacter sans hésiter au besoin. Nous voulons les aider et avoir un impact positif dans leur vie malgré ces circonstances difficiles », explique Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Marketing à la Banque Nationale.