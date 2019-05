Solutions de mobilier de bureau et conseils pour le milieu de travail

La mise en service de votre nouveau bureau est une perspective excitante, mais il y a des choses importantes à considérer avant de commencer à acheter des bureaux et des chaises. Comment choisir son mobilier de bureau ? Un peu de préparation maintenant vous évitera des heures de stress plus tard. Prenez le temps de lire ces conseils, et pour concrétiser votre projet d’aménagement du lieu de travail, faites appel à un professionnel du mobilier de bureau .

5 conseils de pré-achat pour le choix du mobilier de bureau

Établissez un budget.

Calculez combien vous pouvez dépenser en meubles et accessoires pour concentrer votre recherche aux bons endroits. Vous maximiserez votre temps de magasinage en regardant les vendeurs dans votre fourchette de prix, et si vous décidez de faire des folies avec quelque chose d'extraordinaire, vous saurez exactement quelle taille vous pouvez vous permettre d'aller.

Pensez à votre espace de bureau

Pensez à votre espace. Tous les meubles ne conviennent pas à tous les espaces, alors choisissez des articles qui conviennent à votre bureau et à votre style de travail. Un bureau de direction qui a fière allure dans une grande salle d'exposition dominera un petit bureau, alors considérez l'aménagement de l'espace comme une première étape, seul ou avec l'aide d'un professionnel en aménagement de l'espace.

Le confort d'abord.

Même la chaise la plus fantaisiste invoquera le remords de l'acheteur si elle vous fait mal au dos, alors recherchez des sièges et des bureaux ergonomiques. Une évaluation ergonomique de votre installation actuelle peut être un bon point de départ et n'oubliez pas que le confort est étroitement lié à la productivité ; le mobilier de bureau ergonomique est un bon investissement d'affaires qui n'a pas à ruiner la banque.

Faites de la place pour le rangement.

L'organisation est plus facile lorsqu'il y a de la place pour tout, donc un espace de travail spacieux est indispensable. Incluez le classement, les étagères et les besoins d'entreposage dans votre plan d'espace, et si la surface de plancher est rare, songez à des composantes combinées et polyvalentes qui vous permettront d'optimiser votre espace de rangement au maximum.

Plan pour l'électronique. La plupart des entreprises d'aujourd'hui utilisent des ordinateurs, et le mobilier de bureau moderne en est le reflet. Si votre bureau est encombré de gadgets, cherchez des choses comme des tables de salle de conférence avec alimentation intégrée et prises USB, des murs de cabine avec gestion intégrée des câbles et des accessoires pour ranger les câbles ordinateur/moniteur/téléphone/internet sous votre bureau.

Mobilier de bureau facile à nettoyer

La propreté est-elle une priorité dans votre entreprise ? Tous les bureaux doivent être propres, mais certaines entreprises exigent des conditions de travail pratiquement exemptes de germes. Si cela s'applique à vous, n'oubliez pas ces conseils lorsque vous achetez des meubles de bureau :

Le cuir et le vinyle repoussent mieux les taches que le tissu.



Les surfaces lisses sont plus faciles à essuyer que les revêtements texturés.



Les matériaux durables résistent aux détergents puissants et aux frottements répétés.

4 choses à éviter lors de l'achat de nouveaux meubles de bureau d'entreprise

Oubliez vos employés

Le confort et la commodité sont individuels, alors gardez à l'esprit les exigences de vos employés. Cela comprend les besoins physiques (meubles pour les personnes plus grandes ou plus petites), le style de travail (collaboratif ou individuel) et les rôles et responsabilités (ont-ils besoin de plus d'espace de rangement, de bureau ?).

Erreurs de mobilier de bureau

Sacrifier la qualité pour économiser de l'argent. Une bonne affaire en ce moment pourrait être une mauvaise affaire plus tard, alors utilisez la vision à longue distance lorsque vous examinez vos options. Quelle est la durée de vie probable de cet article et quelle sera sa résistance à l'usage ?

Ignorer le style

Bien que le confort soit la priorité absolue, votre mobilier fait aussi une déclaration au sujet de votre entreprise. Si vous achetez pour un espace ouvert aux clients, pensez à l'harmonie visuelle avant d'acheter cette pièce unique, à prix très réduit, qui se démarquera comme un pouce endolori.

Achetez sans essayer

Les achats en ligne sont très pratiques, mais rien ne vaut une chaise ou un bureau avant de s'engager. Recherchez des vendeurs de briques et de mortier avec une bonne sélection d'options et soyez sûr que vous obtenez vraiment les meubles que vous aimez.