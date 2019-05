Le Programme Jeunes Leaders reçoit un prix aux Pléiades

Le Programme Jeunes Leaders du Village Aventuria a reçu les grands honneurs au Gala des Pléiades à Lévis, le 23 mai dernier. Cette soirée récompense les succès entrepreneuriaux des entreprises dans la région de Chaudière-Appalaches.

C’était la première fois que l’organisme était nominé pour Les Pléiades. Le « Prix distinctif » est remis à l’organisme s’étant distingué dans la dernière année pour la mise en marché de ses produits, son rayonnement et ses retombées sociale et économique dans sa communauté.

« On était très content, car il y avait quand même 760 personnes dans la salle. Cela fait beaucoup de visibilité auprès du monde des affaires. C’est un beau prix de collectivité et qui va nous aider à nous faire connaître et faire connaître tout ce que l’on offre. » exprime le directeur général, Éric Poulin.

Il était très fier de cet accomplissement. En deux ans, ils ont remporté 7 prix en 6 galas.

« Sur ces 7 prix, trois concernent le Programme Jeunes Leaders. Pour les Pléiades, nous étions quatre finalistes dans notre catégorie. » indique ce dernier.

Depuis 2017, le Programmes Jeunes Leaders ne cesse de progresser et d’évoluer. Cette année, l’organisme a ajouté un volet primaire en plus de celui du secondaire. Il est offert gratuitement à toutes les écoles de Chaudière-Appalaches. L’ambassadeur Yanni Gourde, joueur de hockey de l’équipe de Tampa Bay et la construction du nouveau bâtiment dans le Village Aventuria fait partie du développement qui a permis à l’organisme de recevoir le prix.