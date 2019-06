La Soirée reconnaissance des Etchemins souligne l’engagement et la contribution de 12 lauréats

Le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins (CJEE) ainsi que la Municipalité régionale de comté (MRC) des Etchemins ont tenu, samedi soir dernier, la sixième édition de la Soirée reconnaissance des Etchemins. Cet événement, qui a rassemblé 125 convives au Manoir de Lac-Etchemin, a permis de souligner l’engagement et la contribution de douze lauréats au développement du territoire.

Grâce aux partenariats « argent » de la Caisse Desjardins des Etchemins et du Sud de la Beauce, la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins et le média régional La Voix du Sud, ainsi qu’aux partenariats « bronze » de la Promutuel Assurances Chaudière-Appalaches, Radio Bellechasse-Etchemins (Passion FM) et de la SADC Bellechasse-Etchemins, les lauréats et leurs invités ont eu le privilège de promouvoir leurs projets et leurs réalisations lors de cette soirée humblement distinguée.

Plusieurs élu.e.s du territoire incluant le préfet monsieur Richard Coüet, le député de Bellechasse-les Etchemins-Lévis, l’honorable monsieur Steven Blaney, ainsi que l’attachée politique de madame Stéphanie Lachance étaient aussi parmi les convives de la soirée.

Des vidéos, réalisées par l’Agence Lenox de Lac-Etchemin, ont permis de mettre en valeur la fierté et le sentiment d’appartenance de chacun à la MRC des Etchemins. L’objectif étant de partager, à la suite de l’évènement, tous ces témoignages sur le Web et les réseaux sociaux, afin de démontrer à la population du territoire et de l’extérieur des exemples inspirants de gens passionnés et engagés dans leur milieu.

Telle que l’édition bisannuelle précédente, l’organisation avait privilégié une formule de nomination de candidatures par un comité de repérage. Les entreprises, les organismes et les individus qui s’étaient démarqués au cours des deux dernières années ont été choisis pour leurs actions innovantes et exemplaires, ainsi que pour leur implication significative au sein de la collectivité démontrant fièrement leur sentiment d’appartenance aux Etchemins.

Les douze lauréats sont :

Nouvelle entreprise/Relève : Épicerie Claude Mathieu de Saint-Benjamin

Petite et moyenne entreprise (PME) : Construction Claude Gagné et Fred de Lac-Etchemin

Grande entreprise : Services à domicile des Etchemins

Événement : Show Business des Etchemins

Municipalité : Sainte-Justine

Association/organisme : Soleil Rouge, soupe populaire

Attrait touristique/culturel : Station de ski Mont-Orignal

Agriculture/Agroforesterie : Les Sucreries DL de Lac-Etchemin

Jeune impliqué(e) : Lesly Bisson de Sainte-Aurélie

Distinction jeunesse (CJE) : Sabrina Gagnon de Lac-Etchemin

Personnalité de l’année : Jacques Villemure de Lac-Etchemin

Coup de cœur du jury : Éco-Parc des Etchemins