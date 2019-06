Louis Jacques sera le conférencier de la Soirée des Sommets 2019

Lors de la 21e Soirée des Sommets, le Centre local de développement (CLD) de la MRC Robert-Cliche donnera la parole à un entrepreneur passionné et fonceur : Louis Jacques. Le natif de Saint-Joseph ne manquera pas de transmettre anecdotes et conseils au milieu des affaires de sa région.

En affaires depuis maintenant 47 ans, Louis Jacques cumule les histoires de réussite entrepreneuriales. Il souhaite maintenant partager son expérience avec ses consoeurs et confrères, le temps d’une conférence.

« J’ai accepté l’invitation du CLD parce qu’avec le bagage que j’ai, je serais égoïste de ne pas le partager », a-t-il expliqué ce matin lors d’une conférence de presse.

Une passion qui date de loin

Dès son plus jeune âge, ce fils d’agriculteur trouvait toutes les occasions de nourrir sa fibre entrepreneuriale : que ce soit ramassant des bouteilles ou en confectionnant des cadrages en bois.

M. Jacques a toujours souhaité être son propre employeur, ce qui s’est vite concrétisé. À 23 ans, il lance l’entreprise Sitraco Inc., avec quatre autres associés, et ce, à partir de rien. Au fil des années, il lancera en solo ou en partenariat d’autres projets : Armoires DLM, Les Résidences Pro-Fab et Groupe Isolofam.

En 2013, il soutient la création d’une clinique médicale à Saint-Joseph en partenariat avec La Coop santé Robert-Cliche, ce qu’il considère comme un défi de taille. Il est désormais à la tête de la Société d'investissement Louis Jacques ltée qui gère un parc immobilier commercial en Beauce, en plus d’assister des entreprises dans leur démarrage et d’offrir des services de mentorat à la relève entrepreneuriale.

À propos de la Soirée des Sommets

La Soirée des Sommets est un rendez-vous annuel organisé par le CLD Robert-Cliche « pour favoriser le réseautage et mettre en valeur l’excellence de la MRC », rappelle le directeur Daniel Chaîné.

Sept prix seront remis à des entreprises et des individus qui se sont illustrés dans la région au cours des deux dernières années. Au courant du mois d’août, le CLD fera l’annonce du Sommet « enracinement », en plus d’ouvrir la période de mise en candidature. L’événement se tiendra à l’Hôtel National de Tring-Jonction.