EN BREF | La Vie en rose déménage et se refait une beauté

La succursale de La vie en rose du Carrefour Saint-Georges a subi une métamorphose ainsi qu’un déménagement. Toujours dans le centre commercial, la boutique de sous-vêtement est située face au Familiprix depuis vendredi, alors qu’elle était auparavant voisine du Bureau en gros.

Le commerce jouit désormais d’une plus grande superficie de plancher. « Grâce à cet agrandissement nous pourrons tenir en stock plus de soldes, ce qui n’était pas possible auparavant en raison de l’espace restreint », explique Sabrina Veilleux, assistante-gérante. Cette dernière a également ajouté que la clientèle accueillait ce changement positivement.