Reconstruction du Normandie : rien n’est encore gagné

Le Normandie de Beauceville procédait la semaine dernière à l’annonce de sa reconstruction imminente. Le propriétaire du bâtiment, Éric Bernard, attend toutefois encore un permis de construction puisque le terrain se trouve dans la Zone d’intervention spéciale (ZIS) touchée par le moratoire.

M. Bernard avait demandé verbalement un permis de construction dans les délais prévus. Il avait reçu une réponse positive de la ville de Beauceville. Cependant, les démarches ont été freinées par l’entrée en vigueur du moratoire qui interdit la reconstruction des résidences qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur à la suite des inondations printanières.

« À date, on n’a rien pour bâtir. La seule chose que je demande c’est de me donner un permis. Nous allons signer un papier comme quoi jamais on ne demandera d’argent au gouvernement. Si je passe à l’eau, je m'arrangerai avec mes troubles. »

Les motivations derrière ces démarches pour le moins complexes se veulent nobles.

« Je veux redonner un service aux citoyens de Beauceville qui nous ont aidés à bâtir notre business parce qu’il n’y a plus rien ici. »

La confiance dans l’incertitude

Malgré ces embûches, Éric Bernard reste optimiste quant à la reconstruction de l’établissement prisé par les Beaucevillois.

« Si on a annoncé qu’on commencerait les travaux au mois d’août, c’est que nous avons confiance que ça va se faire. »

Pour minimiser les dégâts en cas de sinistre, M. Bernard veut annexer les locaux du restaurant le Normandie à ceux du petit centre commercial voisin et surélever la nouvelle bâtisse de quatre pieds. Les équipements plus coûteux seraient installés en hauteur.

Le propriétaire explique qu’il jouit de l’appui de la ville de Beauceville ainsi que du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.