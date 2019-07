La 38e édition de l'Annuel en affaires du CEB, 264 golfeurs sous la chaleur

La 38e édition de l’Annuel en affaires du Conseil économique de Beauce (CEB) se déroulait le vendredi 5 juillet au Club de Golf Saint-Georges. Pour ce tournoi, 264 golfeurs et plus de 315 convives ont répondu à l’appel. À travers cette journée particulièrement chaude, il y a eu également l’inauguration de la sculpture « La Trajectoire » et l’annonce du début des travaux de réfection du pavillon principal.

À lire également: Inauguration de « La Trajectoire » au Club de golf de St-Georges

Les présidents d’honneur

Les présidents d’honneur étaient Alexandre Lacroix et son fils Mathieu Lacroix. Le père est dirigeant de l’entreprise Tapis Venture, tandis que son fils est président du Gym de l’Ouest et de Lacmark, ont souligné le travail du comité organisateur présidé par Philippe Cloutier, associé du Marché 7/23 : « Le comité et l’équipe du CEB ont mené l’événement d’une main de maître encore cette année. Un tournoi sous le signe de la chaleur, mais heureusement le soleil était de la partie! »

Un tournoi populaire

Le tournoi s’est déroulé sous la formule « shotgun mulligan », en équipe de 4 joueurs. Une formule gagnante et performante que le comité organisateur a décidé de maintenir encore une fois cette année. Il y a eu un départ le matin et un second en après-midi. Cela a permis aux participants de partager ensemble le dîner ou le souper. La terrasse qui était animée pendant les heures de repas a encouragé les gens à réseauter. Dix-huit kiosques étaient tenus par de généreux commanditaires et étaient positionnés à chacun des trous du parcours. De nombreux cadeaux ont également été offerts aux golfeurs à la suite de tirages.

Des fonds généreux

L’événement a permis au CEB de récolter pour une autre année environ 30 000 $ qui serviront aux opérations annuelles de l’organisme. Tous les fonds générés par cette activité sont indispensables et soutiennent la mission de développement économique de l’organisme qui œuvre depuis plus de 40 ans auprès des entrepreneurs de la région.

Les gagnants

Pour le tournoi du matin, le quatuor qui a remporté les honneurs avec un score de -12 était composé de Bernard Guillemette des As de la réussite, Philippe Grenier de la Clinique dentaire de Beauce, Philippe Cloutier du Marché 7/23 et Éric Lessard de Rona Saint-Georges.

Pour le tournoi de l’après-midi, l’équipe gagnante était celle de l’entreprise Métal Duquet avec un score de –14 qui était composée d’André Gilbert, Marie-Claude Gosselin, Patrick Gilbert et Alexandre Veilleux.

Au total, 66 équipes ont participé à ce tournoi annuel.

Le comité organisateur a déjà annoncé une 39e édition pour l’an prochain.