CONFIRMÉ: une SQDC ouvrira à St-Georges

D'ici la fin de l'automne prochain, la Ville de St-Georges aura un magasin de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Il se situera dans les anciens locaux de Cardio Féminin au 300 107e Rue.

Le promoteur immobilier Adam Veilleux à qui appartient la bâtisse n’avait plus de locataire depuis janvier 2019. Il y a un peu plus de deux mois, il a été approché par un courtier immobilier qui faisait des sondages pour trouver un local qui faisait entre 2400 et 2500 pieds carrés dans la région. Finalement, M.Veilleux a embarqué dans le processus et a fait sa soumission. C’est que par après qu’il a su que c’était pour le compte de la SAQ qui gère aussi les SQDC. Les soumissions se basaient sur le nombre de pieds carrés pour une durée de 5 ans.

Le zonage

Le 22 octobre 2018, le conseil de ville de Saint-Georges avait procédé à la modification du zonage pour déterminer où il serait possible la vente au détail et la transformation de cannabis. Le bâtiment d’Adam Veilleux se situe dans une zone commerciale et se trouve à plus de 250 mètres d’une école ou d’un Centre de la petite enfance (CPE).

Un bon locataire

M. Veilleux est très heureux d’avoir gagné le contrat et considère qu’en tant que promoteur immobilier il n’a pas à juger les activités qui se dérouleront dans ses locaux.

« Le gouvernement fait partie des très bons locataires. En tant que promoteur je suis content que mes espaces locatifs soient loués. Ça permet de faire rouler l’économie. »

La semaine dernière, le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère nous avait mentionné que leur objectif était d'ouvrir 43 succursales à travers la province d'ici le 31 mars 2021. Actuellement, 16 sont déjà en opération.