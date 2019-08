Frampton Brasse reçoit huit prix au World Beer Awards 2019

La microbrasserie Frampton Brasse a participé à nouveau au World Beer Awards 2019. Elle avait présenté neuf de leurs bières et huit ont mérité des prix au niveau national. L'entreprise brassicole participe que depuis 2015 et compte à son actif 24 prix nationaux.

Ce concours récompense depuis 2007 les bières selon leur saveur et également leur design selon leur style. Certaines des bières ont déjà reçu des prix dans les années antérieures.

Prix

Or : IIPA et Rouge des Appalaches (3e année consécutive)

Argent : 1915 Frampton Irish, Stout Impérial Russe

Bronze : Nuit d’automne (5 prix) et Sieur de Léry (4 prix)

Country winner : Hopfenweisse (2e année) et La Mariveraine

La Hopfenweisse et La Mariveraine créé spécialement pour le 275e de la Ville de Sainte-Marie ont reçu le prix le plus prestigieux de la compétition leur permettant de se qualifier pour représenter le Canada au concours international.

«On est champion au Canada dans les styles de la Hopfenweisse et de La Mariveraine. Mais ensuite au niveau mondial, ces bières-là vont avoir à compétitionner contre les autres pays gagnants. » Nathalie Bureau,responsable des ventes et développement de marché

Les deux produits de Frampton Brasse devront affronter 12 pays dont : l’Australie , le Brésil, le Chili, la Chine, la France, l’Italie, le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis.