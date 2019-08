Olivier Morin, nouveau président de la Chambre de commerce de Saint-Georges

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a tenu son assemblée générale annuelle le 13 août. La présidente Bianka Champagne a présenté aux membres le bilan 2018-2019. De plus, Olivier Morin a obtenu le poste de président de la CCSG pour la prochaine année.

Activités et événements

La Chambre de commerce a organisé de nombreux matins-formations et dîners-conférences. Elle a organisé la rencontre avec Diane Lebouthilier, ministre du Revenu national et la journée COREX, une journée entière dédiée au domaine de l’exportation. Il y a eu la tenue de l’activité interchambre avec la Chambre de commerce du Témiscouata qui a permis aux membres de celles-ci de découvrir une entreprise locale, d’entendre l’histoire d’entrepreneurs inspirants ainsi que de visiter l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

La 13e édition de la Foire de l’Emploi Beauce-Etchemins s’est déroulée dans le complexe hôtelier Le Georgesville. Le 31e Gala de l’entreprise beauceronne avec les installations scéniques, la décoration de la salle, l’animation et les prestations artistiques ont toutes été songées afin de faire vivre une nouvelle expérience aux 420 personnes qui ont assisté.

Implication socioéconomique et animation du milieu

En collaboration avec Ville de Saint-Georges et divers autres acteurs, la Chambre de commerce participe activement sur plusieurs comités.Elle est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec et membre de la Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches.

Saison 2019-2020

Olivier Morin, conseiller-fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton représentera la Chambre de commerce à titre de président pour la prochaine année.

« Depuis 2015 comme trésorier, j’ai pu acquérir une connaissance importante de la Chambre et j’ai joué un rôle actif dans la gestion et dans les décisions stratégiques pour un bon fonctionnement des opérations et pour une saine gestion financière. Je suis très honoré d’être élu dans ce rôle afin de maintenir le leadership de notre belle et performante Chambre de commerce », mentionne monsieur Morin lors de son discours.