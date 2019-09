Resto Normandie- Bar l'Entracte : démolir pour mieux reconstruire

Voir la galerie de photos

C’est à 7 h ce matin que le premier coup de pelle mécanique est venu s’enfoncer dans la bâtisse qui logeait le Restaurant Normandie — Bar l’Entracte de Beauceville qui avait été victime des inondations au printemps dernier.

Le restaurant avait reçu son permis de construction à la mi-août malgré le moratoire actuel, car la majorité des dommages avaient été causés non par l’eau, mais suite à une explosion de gaz naturel.

Ce matin, le propriétaire Marquis Fortin était présent pour voir une page de l’histoire de son restaurant tourner.

« J’avais acheté Le Normandie le 10 mai 1986, j’avais 25 ans. Puis on a passé au feu le 16 décembre 1999 pour se relocaliser ici au mois d’avril. L’année qui a suivi, on a acheté le côté du bar, on a rénové, on a investi 235 000 $ dans le bar. Pour faire une histoire courte, dans ces 20 années-là, on a investi 600 000 $ pour être en compétition, et même souvent en avant de la compétition. » nous raconte-t-il sous le bruit de la structure qui s’effondre.

Il avoue ne pas trouver facile de voir ces images, mais promet de repartir en force et faire de leur mieux. Une partie des employés sont restés aux côtés des propriétaires qui les considèrent comme leur famille.

« C’est sûr qu’il y en a qui ont pris des directions différentes, on comprend ça. C’est décevant, mais c’est la vie. »

Début des travaux

Bien que Marquis Fortin et sa femme Nancy Boucher espèrent pouvoir ouvrir à nouveau au début décembre. Par contre, leur entrepreneur Miguel Robédé, des constructions Yota, n’en est pas aussi certain. Les plans sont prêts, mais il manque ceux de l’ingénieur qui doit venir prendre des relevés pour la dalle pleine. Effectivement, la nouvelle bâtisse ne contiendra pas de sous-sol et sera élevée de 4 pieds et demi en plus de se construire dans une zone moins à risque d’inondations. De plus, selon le propriétaire il y aurait un autre commerçant qui viendrait s’installer avec eux, mais il ne pouvait en dire plus.

80 ans du restaurant

Le Normandie doit fêter cette année ses 80 ans et M.Fortin a déclaré que s’ils peuvent ouvrir avant Noël « ça va fêter fort ! » .