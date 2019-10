Six entreprises au sommet en Robert-Cliche!

Le CLD Robert-Cliche a rendu hommage à six entreprises ou entrepreneurs de son territoire, qui se sont démarqués au cours des deux dernières années par leur vision, leur audace et leur persévérance, lors de la 21e édition de la Soirée des Sommets qui s’est tenue en présence de plus de 400 représentants du milieu des affaires à l’Hôtel National de Tring-Jonction, le mercredi 23 octobre.

De plus, les convives ont pu entendre l’entrepreneur et hommes d’affaires Louis Jacques, de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a livré une conférence intitulée La détermination d’être en affaires à partir de rien, un récit ponctué d’anecdotes des plus variées dans son parcours de vie impressionnant. Ce fils de cultivateur a lancé plusieurs usines et manufactures dans la région en plus d’acquérir un parc immobilier d’importance. Il a également un côté mécène très actif, particulièrement dans le domaine de la santé.

La Soirée des sommets est une occasion unique de mettre en valeur l’excellence de la MRC Robert-Cliche.

« La Soirée des sommets est un moment de fierté important pour nous tous. Elle nous permet de prendre le temps de nous arrêter, de constater la vitalité économique du milieu et aussi la progression que nous accomplissons ensemble d’année en année pour la prospérité de notre MRC », a précisé préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V Bolduc.

Voici la liste des lauréats de cette année :

Sommet Enracinement, présenté par Raymond Chabot Grant Thornton

Jean Bolduc - Beauceville

Sommet Jeune personnalité d’affaires, présenté par Hydro-Québec

Sophie Giguère - Saint-Joseph-de-Beauce

Sommet Attractivité du milieu, présenté par la MRC Robert-Cliche

Hôtel National - Tring-Jonction

Sommet Actif humain, présenté par Services Québec

Interbois - Saint-Odilon-de-Cranbourne

Sommet Relève, présenté par Blanchette Vachon​

Multi-Brosses - Saint-Jules

Sommet Entreprise de l’année, présenté par Desjardins​

Meunerie de Saint-Frédéric - Saint-Frédéric

Rappelons que cet événement est rendu possible grâce à la collaboration et l’appui financier du partenaire officiel 2019, Promutuel Assurance, ainsi que des partenaires Diamant que sont Desjardins, Services Québec, la MRC Robert-Cliche, Raymond Chabot Grant Thornton, Hydro-Québec et Blanchette Vachon.