Le Souper annuel des gens d'affaires souligne le leadership de deux piliers de la communauté

La 41e édition du Souper annuel des gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce a eu lieu le 6 novembre dernier devant près de 375 participants. Lors de cette soirée, l'implication, l'audace et le leadership de deux leaders de la communauté d'affaires, Mario Gosselin et Alain Lefebvre, ont été soulignées.

Le thème de cette année, Vision, innovation, détermination, des sources d’inspiration! était d'ailleurs bien choisi, puisqu'il comporte de grandes qualités qui ont dicté la voie empruntée par ces deux hommes inspirants.

Étant d'importants piliers dans le développement de la région, Mario Gosselin a été intronisé au sein du Club des bâtisseurs de la Nouvelle-Beauce alors qu'Alain Lefebvre a reçu la distinction Personnalité d’affaires 2019.

Mario Gosselin, nouveau membre du Club des bâtisseurs de la Nouvelle-Beauce

Mario Gosselin, associé-conseil et président de 1997 à 2013 au sein du cabinet comptable Blanchette Vachon, S.E.N.C.R.L. connait encore aujourd’hui une carrière prospère.

Reconnu dans le milieu des affaires pour son expertise et grâce à une vision claire de l’avenir de Blanchette Vachon, il a permis de positionner BVA comme un leader se classant ainsi comme le 12e cabinet comptable en importance au Québec et le seul ayant son siège social en dehors des grands centres urbains. Selon M. Gosselin, « la clé de la réussite en affaires est la détermination, le travail et le faire dans un climat d’honnêteté et d’intégrité. »

Élevé sur une ferme, ses parents lui ont transmis non seulement le goût du travail, mais le goût du travail bien fait. Cet élément s’est rapidement transposé dans la carrière professionnelle de M. Gosselin, soit tout au long de sa présidence et dans toutes les activités économiques et sociales qu’il chapeautait.

M. Gosselin s’est aussi impliqué bénévolement dans de nombreux projets en Nouvelle-Beauce (Cégep Beauce-Appalaches, Centre Caztel, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Corporations de développement économique de la Nouvelle-Beauce, etc.), et ce, toujours avec une volonté d’améliorer et de développer sa communauté.

Alain Lefebvre, Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce

Quant à l'homme de famille qu'est Alain Lefebvre, celui-ci su mener son entreprise à un niveau supérieur. C’est à titre de Personnalité d’affaires de l’année que M. Lefebvre, président de l’entreprise Jyga Technologies, a été honoré.

Jyga Technologies innove sans cesse en présentant sa 5e génération de produits GESTAL qu’on retrouve dans près de 35 pays, comprenant des places d’affaires à l’étranger, soit aux États-Unis, en Allemagne et en Chine. Tout récemment, l’entreprise a fait l’acquisition d’un bâtiment d’au-delà 65 000 pieds carrés quadruplant ainsi la superficie de l’espace actuel afin de maintenir le développement de nouveaux produits et de marchés.

Aux dires de sa famille, M. Lefebvre est une personne au grand cœur qui désire que les gens travaillant au sein de son entreprise soient bien. La famille est une valeur très importante pour M. Lefebvre et il décrit même celle-ci comme une force de l’entreprise. Selon lui, « on est peut-être un chef d’orchestre, mais nous ne jouons pas tous les instruments, on a besoin de très bons collègues, des gens plus forts que nous dans différents secteurs de l’entreprise! »

L’innovation au cœur des prochains enjeux de développement économique

Dans le cadre du 41e Souper annuel des gens d’affaires, M. Nelson Grenier a rappelé l’importance de rester à l’affût des nouveautés technologiques qui viennent actuellement chambarder les façons de faire de nos entreprises. Il a aussi précisé que les entrepreneurs beaucerons demeurent très agiles lorsqu’il est question d’intégrer de nouvelles pratiques afin de rendre leurs entreprises performantes pour ainsi maintenir le dynamisme de la région.

Il a conclu en lançant une invitation aux gens d’affaires : « Sortez de vos entreprises, allez voir ce qui se fait ailleurs, investissez et souvenez-vous du proverbe : Vaut mieux faire de la poussière qu’en manger! »