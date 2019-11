ENBEAUCE.COM accueille Sylvio Morin comme chef des nouvelles

L’équipe d’EnBeauce.com compte désormais un nouveau membre au sein de son service d’information alors que Monsieur Sylvio Morin a accepté le poste de chef des nouvelles.

La carrière de ce Beaucevillois s’étale sur une quarantaine d’années et recoupe grosso modo trois secteurs d’activité : les médias (journaux, radio et télévision), les relations publiques et le milieu événementiel. Il a œuvré en presse régionale dans plusieurs territoires comme l’Outaouais, la Montérégie et l’Est ontarien, notamment au quotidien Le Droit. Depuis son retour au pays des Jarrets noirs en 2014, il a agi comme coordonnateur-journaliste à la télévision communautaire de Beauceville et a participé comme rédacteur au magazine Action Beauce.

« Nous sommes heureux d’accueillir cet homme d’expérience au sein de notre entreprise de presse. Nous croyons sincèrement que M. Morin, en raison de ses précieuses connaissances du milieu de la communication, pourra contribuer au déploiement de notre mission de diffuser une information régionale de qualité à nos lecteurs », a indiqué la direction d’EnBeauce.com.

EnBeauce.com, votre quotidien local 100% Web.