L'emmurement du Tim Hortons de Beauceville est commencé

Les travaux pour emmurer le restaurant Tim Hortons de Beauceville, afin qu'il devienne imperméable à l'eau des crues printanières de la rivière Chaudière, sont commencés depuis deux semaines.

C'est l'entrepreneur beaucevillois Les Constructions Résicom qui est maître d'oeuvre du projet, lequel devrait nécessiter des déboursés estimés entre 200 000 $ et 300 000 $, a fait savoir Éloise Jacques, de la Société d'investissements Louis Jacques Ltée, qui est propriétaire du bâtiment.

Le concept est relativement simple. Il consiste à ériger des murs en béton, ici d'une hauteur de 5 pieds, à distance en pourtour de la structure existante, comme pour coffrer le restaurant. Des ouvertures sont prévues pour insérer des pièces de verre renforcé, taillées sur mesure et fabriquées par Stekar, afin de laisser pénétrer la lumière et de permettre aux clients de voir l'extérieur en partie. Bien sûr, le coffrage a été fait pour tenir compte des portes d'entrée et de service. Pour le mur du service à l'auto, la cloison bétonnée sera toutefois collée à la structure.

Le muret arrière abritera une génératrice ainsi qu'un système de pompage pour évacuer l'eau. Pour les portes et la fenêtre du service au volant, on utilisera des planches métalliques anti-inondation (flood plank) pour assurer l'étanchéité. Toutefois, celles-ci seront installées seulement en prévision d'une montée annoncée des eaux. « Le restaurant sera comme un aquarium sauf que l'eau et les poissons seront à l'extérieur de la bâtisse », a fait remarquer Mme Jacques avec une petite touche d'humour.

Si tout va comme prévu, l'emmurement devrait être complété au début de 2020, bien avant les dates de débâcle. Il est à prévoir que le service à l'auto sera fermé pour une certaine période, que Mme Jacques espère la plus courte possible, afin de procéder aux travaux de mise en place de la cloison bétonnée.

Le restaurant Tim Hortons de Beauceville est un des commerces qui a été le plus grandement affecté par les inondations d'avril dernier. Tout l'intérieur a été complètement refait et la bannière n'a rouvert ses portes qu'à la fin du mois d'août. La récente montée de la rivière Chaudière, lors de la tempête automnale du 1er novembre, s'est limitée à envahir l'aire de stationnement sans toutefois endommager l'immeuble. Le restaurant n'a été fermé que quelques heures.