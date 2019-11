Une belle visite de trois entreprises performantes

Ce sont près de 25 entrepreneurs et professionnels de La Nouvelle-Beauce qui ont pris part cette semaine à la visite annuelle des entreprises performantes, une initiative de Développement économique Nouvelle-Beauce.

L’autobus s’est d’abord arrêté à Lévis, chez Teknion Roy et Breton, qui emploie 3 600 personnes à travers le monde, dont 1 160 au Québec. Le groupe fabrique des produits architecturaux dont du mobilier. L’entreprise démontre une logistique incroyable puisque 36 % de ce qu’on y produit possède des composantes personnalisées et qu’un produit donné peut être construit à partir des pièces provenant de cinq usines.

Le 2e arrêt s'est effectué chez Précinov, un atelier d’usinage à la fine pointe de la technologie. L’entreprise possède quatre robots qui, jour et nuit, approvisionnent des machines à commandes numériques 5 axes.

Finalement, le groupe s’est déplacé vers Saint-Augustin-de-Desmaures chez SBI International. Cette entreprise canadienne conçoit, fabrique et commercialise des produits de chauffage résidentiel, vendus à travers le monde.

Ici, pour favoriser l’embauche et la rétention des employés en place, il y a une gestion de 32 horaires de travail. La bâtisse possède un gym et offre plusieurs occasions pour bouger, s’entrainer, etc. En contrepartie, les employés acceptent de faire des heures supplémentaires en période de forte production. Aujourd’hui, l’entreprise est dominante sur le marché et exporte des poêles, fournaises et accessoires jusqu’en Nouvelle-Zélande.