Aucune récession en vue pour l'année 2020

Le 4 décembre dernier, Développement économique Nouvelle-Beauce a organisé un déjeuner-conférence sur l’avenir économique de 2020 qui a rassemblé une cinquantaine de gens d’affaires. L’analyste principal du Groupe conseil en portefeuilles chez Valeurs mobilières Desjardins, Jean-René Ouellet, était le conférencier.

M. Ouellet a permis aux participants d’avoir un portrait global de la croissance économique au Québec, au Canada ainsi que mondiale. Les thématiques abordées ont tourné autour de l’emploi, le chômage, l’inflation et bien d’autres.

Pas de signe de récession en vue !

Selon le conférencier, aucune récession ne serait à l’horizon pour 2020. Selon M. Ouellet, historiquement, plusieurs signes ne sont pas près de sonner l’alerte. Par exemple, les taux d’intérêt très bas, le plein emploi et la consommation des particuliers sont synonymes que l’économie va bien. À l’inverse, le taux d’endettement des ménages canadiens ne cesse d’augmenter. Ceci dit, cette hausse qui opère depuis maintenant quelques années est loin d’être suffisante pour faire planer le doute d’une récession.

En 9 mois au Canada, il y a eu la création de 358 000 emplois. C’est l’une des meilleures années depuis 2002. Tant qu’il y a des gens qui travaillent et qui consomment, la croissance économique ne peut que perdurer, a-t-il ajouté.

Des mesures pour investir ?

Ici comme ailleurs dans la province, le défi de main-d’œuvre est toujours très présent et il demeure l’une des plus grandes préoccupations de nos entreprises. Il mentionne qu’il est essentiel que le gouvernement incite davantage les entreprises à investir en innovation et productivité. L’inflation des salaires qui se fait sentir et le contexte économique qui est stable et positif sont des facteurs propices aux investissements.