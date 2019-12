Le Rock Café lance officiellement son salon privé

Depuis plusieurs années, le Rock Café offre variété, originalité, et innovation à sa clientèle et l’établissement n’a pas fait exception lors du lancement officiel de son salon privé, ce mercredi 11 décembre.

L’établissement poursuivra sa tradition d'offrir à sa clientèle une expérience gastronomique intime et chaleureuse. La salle répond à un besoin d'avoir un espace plus calme que ce soit pour une réunion d’affaires, une célébration en famille ou entre amis ou encore recevoir des groupes ou des clubs sociaux.

« Ça nous donne un espace où les gens sont capables de se rencontrer, prendre un repas et être capables de faire leurs réunions ou de tout simplement de prendre un repas de façon plus tranquille. C'est un ajout à notre offre de services », a précisé Martin Giguère, opérateur et copropriétaire du Rock Café.

Le salon, d'une dimension de 1000 pi2 pourra ainsi accueillir des groupes jusqu'à 60 personnes. Celui-ci permettra également de recevoir plus de clients lors des périodes de fort achalandage, particulièrement la fin de semaine.

« Toutes les fins de semaine, on refuse des gens à la porte. Cet agrandissement-là va venir combler un besoin qu'on avait d'agrandir la superficie pour les fins de semaine. Ça, c'est super important », a-t-il poursuivi.

Le copropriétaire a également spécifié que, malgré l'appellation de « salon privé », l'espace n'est pas fermé et est accessible à tous.

Carte sélect et comptoir prêt-à-emporter

En plus de l'ajout d'un cellier, le Rock Café offrira bientôt une seconde carte de vins uniques sur demande. La carte sélect ajoutera un volet plus exotique à la carte existante.

« On a toujours eu un rapport qualité-prix qui fait notre marque de commerce. On va tout simplement avoir une carte des vins un peu plus exhaustive », a indiqué le gestionnaire.

Le comptoir prêt-à-emporter a également été réaménagé afin de mieux recevoir les clients venant chercher les repas ou les produits maison, comme les soupes, la sauce à spaghetti, le Général Tao et la fameuse huile de poireaux. Le comptoir sera désormais situé dans l'aire de préparation des serveurs.

Autre nouveauté : à partir de janvier, les repas midi, comme le repas du chef et le repas santé, seront disponibles en version prêt-à-emporter jusqu'au soir.

« On va extensionner cette offre-là qu'on a le midi. Quelqu'un qui appelle l'après-midi va pouvoir venir chercher [sa commande] en finissant de travailler. Je pense que ça va être majeur, parce que nos repas midi sont très, très forts », a expliqué Martin Giguère.

Un cachet dans la continuité de l'établissement

Le décor que l'on y retrouve, qui est d'ailleurs un concept de Signé SP, se veut une continuité de l'espace déjà existant. Les matériaux et les teintes choisis, soit le cuir, le bois, la brique, les tons chauds, ou encore l'installation d'un foyer et des télévisions, respectent l'esprit convivial et chaleureux de l'établissement.

« Je pense que c'est réussi. C'était le but premier avec le beau cellier, qui donne notre signature du salon aussi. C'est un salon, je trouve, qui a beaucoup de classe. On voulait qu'il ait un cachet chaleureux et particulier, mais qui concordait avec ce qu'on avait l'autre côté », a souligné M. Giguère.

« Un merveilleux complément à ce qu'est déjà le Rock Café », a-t-il conclu.

Le restaurant, qui accueille chaque semaine entre 3000 et 4000 clients, continue donc de se distinguer grâce à son offre de services toujours plus variée et innovante, qui en fait un établissement exceptionnel.



