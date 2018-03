Annonce surprise, le Rock Café change de propriétaires.

La surprise est tombée un peu plus tôt ce samedi 10 (mars) sur Facebook, par l’intermédiaire du compte de Martin Giguere. L’homme a annoncé être le nouveau copropriétaire du restaurant le Rock Café à Saint-Georges.

Pour cette nouvelle aventure, Martin – déjà propriétaire du restaurant le Capri à Saint-Joseph – sera épaulé par Hans Mercier, le chef cuisinier Sébastien Pare, et le gérant Anthony Blais, tous trois partenaires d’affaires.



Dans cette optique, les quatre hommes ont à cœur de garder le concept unique du Rock Café, tout comme l’équipe en place.

« Définitivement le Rock Café est un concept unique dans la grande région de Québec et Chaudières-Appalaches. Notre chef (Sébastien Pare) est un créateur de saveurs. Une des conditions de rachat d’entreprise était qu’il demeure en place tout comme Anthony Blais. On est là pour appuyer l’équipe de travail déjà en place » a affirmé Martin, l'un des nouveaux propriétaires.

Pour rappel, le restaurant le Rock Café était détenu par Jean-Denis Parent et Maryse lambert qui, avec force et énergie, tout comme avec l’appui de plus de 500 000 dollars d’investissements – pour l’agrandissement et la rénovation de leur commerce – avaient faits de cette place, un rendez-vous incontournable pour tous les habitants de la région.



Décidé à passer à autre chose, c’est naturellement qu’ils se sont tournés vers Martin et ses associés.



« La base du Rock Café demeure. Ce restaurant est apprécié de tellement de gens que nous n’avons pas l’attention d’aller changer les choses » a confirmé Martin qui se dit extrêmement fier et choyé de pouvoir participer à cette aventure.



Ainsi, ses quatre nouveaux propriétaires, auront à cœur que ce lieu privilégié où, les soirs, sur la petite scène du resto-bar, se produisaient régulièrement des groupes de musique apportant une ambiance festive et décontractée, garde l’essence même qui a fait ses belles heures.