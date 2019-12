Le salaire minimum augmentera de 0,60 $ en mai 2020

À partir du 1er mai 2020, toutes les personnes qui travaillent au salaire minimum verront une augmentation de 60 ¢ sur leur talon de paye, passant de 12,50 $ de l’heure à 13,10 $. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet explique que cela représente une hausse de 4,8 %. Tandis que les salariés à pourboire passeront de 10,05 $ de l’heure à 10,45 $.

Rappelons qu’en mai 2019, le salaire minimum avait subi une hausse de 0,50 $. Le taux de chômage partout dans la province est très bas et la région de Chaudière-Appalaches est en tête de liste avec un taux de 2,7 %. De plus, le PIB est en hausse et le nombre de prestataires d’assistance sociale dans la province est en baisse. Le ministre Boulet considère que cette augmentation de salaire dans ce contexte économique est « équitable aux salariées », qu’ils pourront de préserver et même d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Selon le gouvernement du Québec, ce sont 409 100 salariés qui bénéficieront de ce changement. De ce nombre, on y compte 253 700 femmes. Il voulait également s’assurer de respecter la capacité de payer des entreprises pour qu’ils puissent continuer à être compétitifs.

L’objectif du gouvernement Legault est d’atteindre en 2020-2021 un salaire minimum de 50 % du salaire horaire moyen. À titre comparatif, dans Chaudière-Appalaches, le salaire horaire moyen était en 2018 de 24,23 $ et celui de la province de 25,42 $.

Une augmentation qui ne fait pas plaisir à tous

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante craint que cette hausse mette une pression importante sur les petits entrepreneurs qui devront travailler davantage ou diminuer leur propre salaire.

Il ne faut pas oublier que le taux d’inflation en octobre 2019 était de 2,3 % au Québec qui affiche le plus haut taux du pays, dont la moyenne était de 1,9 %. Selon le Rapport sur les prix alimentaires canadiens, les produits alimentaires subiront une hausse plus importante pouvant aller jusqu’à 6 % en particulier dans les viandes.

Depuis 2016, des groupes demandent que le salaire minimum monte à 15 $ de l’heure qui aurait permis à ce moment d’aider ceux qui vivaient avec un faible revenu.

Que pensez-vous de cette augmentation ? Vous pouvez transmettre vos commentaires sur EnBeauce.com.

