Les familles devront revoir leur budget pour l'épicerie en 2020

Les budgets familiaux devront être revus pour l’année 2020, car selon le Rapport sur les prix alimentaires canadiens, un ménage devra dépenser en moyenne 487 $ de plus par année qu’en 2019. Le taux d’inflation actuel est de 4 %, mais selon les chercheurs du rapport, il faut s’attendre à une hausse des prix alimentaires qui ira au-delà.

Le produit où les changements de prix seront les plus importants est celui des viandes. Le bœuf et le porc pourraient subir une augmentation jusqu’à 6 %. La Chine est un très grand consommateur de porc et de bœuf canadiens. Les producteurs d’ici exportent plus et subissent de la pression pour concurrencer avec les autres marchés. Ainsi, le manque d’offre au Canada expliquerait les raisons des prix de plus en plus élevés.

Il faut également prendre en compte que les produits végétariens et les alternatives à la viande sont plus présents et diversifiés sur les tablettes des épiceries. Les gens pourraient se tourner vers ce type de nourriture. D’ailleurs les produits, comme « Beyond Meat », pourraient voir leur coût diminuer. Le poisson, les fruits de mer et les légumes subiront une augmentation jusqu’à 4 %.

Également, les épiceries qui commencent à réduire les emballages et les sacs en plastique tenteront certainement de faire payer le consommateur pour ne pas être affectées financièrement.

Plus de demandes auprès de Moisson Beauce

Dans la dernière année, l’organisme d’aide alimentaire, Moisson Beauce, aidait en moyenne 11 669 personnes chaque mois. Ils craignent qu’avec l’augmentation sévère des prix d’épicerie obligent de nouvelles familles à se tourner vers eux. Par contre, avec les donateurs et les fournisseurs locaux généreux l’organisation pourra s’ajuster à ces changements. Tous les ans, le défi de trouver du financement les oblige à faire preuve de plus en plus d’imagination. D’ailleurs, la campagne de financement de la Maison Moisson Beauce a débuté.

