Ottawa et Québec versent 5 M$ à des entreprises de Sainte-Marie

La ministre du Développement économiques et des Langues officielles Mélanie Joly, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont annoncé conjointement aujourd'hui en conférence de presse un soutien financier de plusieurs millions de dollars à deux entreprises de Sainte-Marie-de-Beauce ainsi qu'à un organisme régional de développement économique.

Ainsi, la ministre Joly a annoncé qu'Ottawa a versé à Beaucinox, une entreprise de conception et de fabrication d'équipements industriels en acier inoxydable, une contribution remboursable sans intérêts de 500 000$ pour un centre de découpe laser à fibre optique.

Pour sa part, Usitechnov, une entreprise familiale qui fait l'usinage de pièces complexes, particulièrement pour l'industrie forestière, a obtenu une somme de 280 000$ pour un centre d'usinage numérique avec système de palettisation et équipement de tribofinition.

Enfin, Développement PME Chaudière-Appalaches pourra compter sur une subvention de 2,1M$ pour assurer le financement de ses opérations jusqu'au 31 mars 2021 et réaliser ses activités d'appui à l'innovation, à l'amélioration de la productivité et à l'exportation.

De son côté, le gouvernement du Québec a accordé 2,2M$ à Beaucinox pour l'agrandissement de son usine dont la nouvelle construction est maintenant en opération depuis un an, un projet qui a nécessité des investissements de près de 4 millions de dollars et créé une vingtaine d'emplois.

L'aide québécoise, annoncée par M. Provençal, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, se répartit comme suit: un prêt de 1,4M$ d'Investissement Québec et un autre prêt de 800 000$ du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation.