Développer l'activité physique comme lien d'appartenance à l'entreprise

En cette ère de rareté de main d'oeuvre, une situation bien réelle en Beauce, les entreprises font des pieds et des mains pour garder leur effectif en place en proposant aux employés des programmes et des challenges susceptibles de développer un sentiment d'appartenance encore plus grand envers l'employeur.

Chez le groupe Camnor, composé de cinq entreprises spécialisées en structures métalliques —Quirion Métal à Beauceville, Structures de Beauce et Acier Trimax à Sainte-Marie-de-Beauce, Structures XL à Terrebonne et EZ Steel à Edmonton, les deux tiers des 300 travailleurs sont dans la division usinage et majoritairement des soudeurs. Or, le milieu industriel s'arrache les ouvriers de ce corps de métier.

Ainsi, l'entreprise, précise son vice-président aux ventes, David Drouin, a implanté cette année une nouvelle formule du Défi Santé, un programme qui existe au sein du groupe depuis plusieurs années, laquelle formule permet aux employés, tant de bureau que d'usine, de participer à un concours de mise en forme sans nécessairement aller faire de l'exercice dans un gym. Le grand prix: une semaine de vacances payées.

Avant cette année, Camnor offrait au personnel de défrayer les coûts de fréquentation d'un gym pour les mois de janvier et février. Pour chaque activité effectuée à cet endroit, l'employé accumulait des points qui permettait en bout de piste, après les deux mois du défi, de remporter des prix.

« Notre taux de participation était d'environ 15% car bon nombre des employés n'étaient pas intéressés à fréquenter un gym, ce n'était pas une formule attirante pour la grande majorité. Dans notre recherche pour trouver une nouvelle approche afin d'impliquer plus de travailleurs, quelqu'un a proposé d'offrir une montre Fitbit », de signaler David Drouin.

Cette montre est en fait un dispositif de suivi de l'activité physique d'un individu qui enregistre une foule de données. Le groupe a donc décidé de fournir gratuitement cette montre à tous les travailleurs intéressés par la défi en formant des équipes de deux.

Chaque duo accumule des points quotidiennement pour le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité (marche, course, exercices, etc.) ainsi que la qualité du sommeil (nombre d'heures). Les résultats sont affichés sur le site Internet du groupe et accessibles à toutes les équipes des cinq usines à travers le pays.

Résultat: quelque 150 employés sur les 300 ont emboîté le pas, c'est le cas de le dire! En excluant les travailleurs de chantier qui ne peuvent pas participer pour des questions de logistique, ce sont dans les faits 75% du personnel de Camnor qui est de la partie de ce Défi Santé 2020.

« Cela a créé des liens entre les employés d'usine et de bureau mais aussi des échanges entre les cinq usines », de dire M. Drouin, bienheureux de la tournure de l'expérience et qui évaluera à la fin du concours les points forts et les éléments à améliorer pour l'an prochain.

On pourrait même en conclure que, outre le resserrement des liens d'appartenance, ce fleuron beauceron de l'industrie métallurgique permet à son personnel de développer... une santé de fer!