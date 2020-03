Altrum se qualifie parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Altrum, une entreprise de Saint-Martin, s'est qualifiée pour une deuxième année consécutive dans le Palmarès des sociétés les mieux gérées au Canada, dans la catégorie Or.

Ce palmarès a pour but de reconnaître l’excellence des sociétés canadiennes qui sont gérées par des Canadiens, et dont le chiffre d’affaires dépasse 15 millions de dollars. Celles-ci doivent se démarquer par leur stratégie ainsi que leur capacité et leur engagement à maintenir une croissance durable. Ce programme est l’un des plus prestigieux pour les entreprises du pays et est en vigueur depuis 27 ans. Chaque année, plusieurs centaines d’entreprises tentent de se qualifier et s’engagent dans un processus rigoureux pour évaluer le calibre de leurs compétences et pratiques de gestion.

« Les entreprises nommées cette année attribuent leur succès à leurs investissements dans les talents et la technologie, à l’innovation dans un environnement compétitif et à leur intention de rivaliser sur la scène mondiale. Les sociétés les mieux gérées nommées cette année mettent également beaucoup d’emphase sur la priorisation de leurs objectifs organisationnels », a déclaré Kyle Wyskiel, coordonnateur des relations publiques chez Deloitte.

Altrum a fait partie du palmarès pendant trois ans avant d’atteindre la catégorie Or en 2019 ainsi qu’en 2020. Mettant l’accent sur les valeurs de la compagnie, focus client, faire de son mieux chaque jour et travail d’équipe, la direction est très fière d’être reconnue pour ses habilités en gestion.

« Je suis vraiment fier des progrès de notre équipe au cours des dernières années. Nous continuons de mettre la barre haute et je me réjouis de voir que tout le monde contribue à atteindre nos objectifs et de faire en sorte qu’Altrum soit un employeur de choix! », a affirmé Louis-David Bourque, directeur général d’Altrum.

À propos d’Altrum

Altrum aide les organisations à travers le monde à célébrer leurs réalisations et inspirer leurs gens. L’organisation a deux lignes d’affaires adaptées aux secteurs desservis : Altrum Honors, qui est le leader mondial en produits commémoratifs financiers (deal gifts) depuis 1974, et Altrum Reconnaissance, qui offre des outils et programmes de reconnaissance au travail qui stimulent la mobilisation et l’engagement des employés.