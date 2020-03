Les restaurants Tim Hortons et McDonald's de la région restent ouverts

Suite aux recommandations faites par le gouvernement du Québec dimanche, certains restaurants à services rapides de la région ont pris la décision de fermer leurs salles à manger, mais d’accepter encore les clients.

Les Tim Hortons de Saint-Georges (boulevard Lacroix, 6e avenue et 150e rue) et celui de Beauceville gardent leurs portes ouvertes pour la commande au comptoir, mais les clients n’ont pas le droit de s’asseoir pour manger, ils doivent absolument apporter leur commande. Le service à l’auto est toujours en service.

Les restaurants McDonald’s de Saint-Georges et de Lac-Mégantic ont décidé de garder leurs salles à manger ouvertes, mais tout en suivant les recommandations du gouvernement du Québec et de McDonald's en réduisant de 50% leur capacité d'accueil. Mme Chantale Ross, propriétaire ajoute qu'ils ont quotidiennement des appels téléphoniques pour suivre la situation et qu'il se pourrait qu'ils en viennent à fermer dans les prochains jours. Ils ont fait savoir par leur page Facebook qu’ils suivaient les mesures de préventions de la COVID-19 « pour assurer la sécurité et pour maintenir la santé de tous ceux qui fréquentent nos restaurants ».

Connaissez-vous d’autres restaurants qui ont pris de nouvelles mesures ?