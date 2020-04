Une aide supplémentaire aux PME des région très appréciée

Le Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et des Centres d’aide aux entreprises (CAE) a accueilli très favorablement l'annonce faite hier par Ottawa d'une contribution financière supplémentaires de 287 M$ pour venir en aide aux PME.

Les sommes transiteront via les 67 SADC et CAE du Québec et 268 organisations de tout le pays.

Selon Daniel Dumas, président du Réseau des SADC et CAE, « les PME sont le moteur de l’économie des milieux ruraux au Québec. Grâce à cette contribution financière du gouvernement fédéral, nous pourrons poursuivre notre travail avec l’agilité et la rapidité de livraison qui font notre marque de commerce, pour aider les entrepreneurs à assurer leur stabilité et à préparer la relance. »

Des discussions auront lieu au cours des prochains jours avec les représentants du gouvernement pour assurer la livraison rapide de cette aide financière. Plus de détails seront communiqués sous peu.

Le Réseau des SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d’aide aux entreprises) regroupe 57 SADC et 10 CAE qui travaillent depuis près de 40 ans au développement économique de leur collectivité.

Ce sont plus de 1 400 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs, un accompagnement personnalisé et soutenu et des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.