Les lumières de Beauce Carnaval n’éclaireront pas le Québec cet été

Hier soir, les lumières des manèges de l’entreprise familiale Beauce Carnaval devaient illuminer le ciel de Saint-Georges comme depuis 67. Malheureusement, avec la pandémie le gouvernement du Québec a obligé les forains à cesser leurs activités estivales au moins jusqu'au 31 août et d'entreposer leurs 51 manèges.

C’est dans un message sur leur page Facebook que l’entreprise s’est exprimée : « Cette triste réalité nous affecte beaucoup ! Nous sommes plus qu’une entreprise ordinaire, nous aimons entendre le bruit des gens heureux lorsque les manèges tournent et le sourire de vos visages entourés des personnes qui vous sont chères transforme cette journée ordinaire en journée extraordinaire ! C’est à ce moment-là que les forains savent qu’ils font un merveilleux travail. Travailler avec la joie c’est plus qu’une passion ! Les circonstances sans précédent ne nous ont laissé aucune alternative. La sécurité de nos employés et de nos clients est notre priorité. Prenez soin de vous. »

Le propriétaire Jacques Vallée comprend les raisons des instances d’empêcher les grands rassemblements jusqu’au 31 août, mais cela a de lourdes conséquences pour l’entreprise beauceronne.

« Notre Beauce Carnaval, son entrée d’argent se fait pendant l’été et durant les locations d’hiver. Mais là il n’y a pas de location d’hiver ni d’été, ni de rien et il n’y a pas de saison. Alors, ce n’est pas compliqué, il ne rentre plus rien », nous indique-t-il.

Les 210 employés ont évidemment perdu leur emploi, mais M. Vallée fait savoir qu’ils ont eu le droit à une extension de chômage même s’ils sont saisonniers. Par contre, il fait remarquer que sa saison ne dure pas qu’un seul mois et que s’ils repartent ce ne sera pas avant 2021. L’avenir est donc incertain pour les travailleurs qui devront vivre du chômage.

Malheureusement, Beauce Carnaval ne peut recevoir d’aide gouvernementale ayant été obligée d’entreposer les manèges prêts à l’utilisation dans des entrepôts. N’ayant aucun contrat, il n’est pas possible pour Jacques Vallée de demander des compensations financières.

Il y a toujours le scénario d’un redémarrage permis par le gouvernement à partir du 31 août, mais même là encore il n’est pas certain que ses employés seront présents. M. Vallée considère que le gouvernement provincial et le fédéral se contredisent dans leurs discours et leurs mesures d’aide. Autant le fédéral offre aux gens la Prestation canadienne d’urgence pour inciter les gens à rester à la maison , autant le gouvernement appelle la population sans emploi à aller travailler dans les champs, les CHSLD et les épiceries. Ainsi, comme plusieurs entrepreneurs, il s’inquiète de la main-d’œuvre qui sera disponible ou non.

Normalement, Beauce Carnaval devait ouvrir hier soir à Saint-Georges jusqu’à dimanche et offrir une autre fin de semaine pour débuter sa saison.

