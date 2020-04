Les campings prêts à s'adapter à cette nouvelle réalité

Les campings sont toujours dans l’attente à savoir s’ils pourront ouvrir, et si oui, à partir de quelle date. Le camping La Roche D’or à Notre-Dame-des-Pins et La Vallée Beauceronne à Saint-Benoît-Labre ont bien l’intention d’ouvrir jusqu’à nouvel ordre, mais en suivant les règles sanitaires strictes. Ils sont prêts à faire des modifications pour accueillir tout de même des campeurs cet été.

Les campings doivent normalement ouvrir à la mi-mai pour accueillir leurs campeurs. Celui de Notre-Dame-des-Pins a déjà 145 sites saisonniers réservés sur les 163 et selon le directeur des opérations pour l’Est du Canada pour Parkbridge, Sylvain Gauthier, il n’y a toujours aucune annulation. Même réalité à Saint-Benoît-Labre qui a un total de 310 sites et dont plus de la moitié sont pour les habitués.

« Nous on ouvre le 15 mai peut-être que ça va être retardé au 1er juin ça on ne le sait pas encore. Présentement, on a très peu d’annulations, il y a quelques annulations c’est certain. Il y a des gens qui sont plus insécures par rapport à tout ça, mais en général il n’y a pas beaucoup de cancellation. Mais comme c’est là, on est toujours en attente », explique la propriétaire de La Vallée Beauceronne, Solange Lessard.

Des modifications sans doute à venir

Ils se doutent très bien qu’ils n’auront pas un été ordinaire et que des changements s’imposeront. M. Gauthier indique que ce qui est important est de protéger leurs employés et leur clientèle avant tout. D’ailleurs, certains de ses sites ont accueilli des Snowbirds et ont donc créé un protocole de pandémie « hyper sévère ».

« On est allé au-delà de ce que le gouvernement nous demandait. Au point, que même la Sûreté du Québec a fait les visites dans les terrains qu’on a ouverts et ils nous ont félicités. Pour moi, ce serait facile de reprendre déjà le protocole qui a été créé et de le transférer à la Roche d’Or. Tout en suivant la réglementation du gouvernement », indique-t-il.

Du côté de La Vallée Beauceronne, il pense à restreindre les visiteurs d’un jour qui viennent par exemple se baigner ou qui viennent rendre visite, considérant que les réguliers peuvent facilement respecter les règles de distanciation en restant à leur roulotte.

« C’est certain qu’on s’attend d’être obligé d’annuler toutes nos activités de groupe pour suivre les recommandations le plus possible du gouvernement. Automatiquement s’il faut annuler nos activités de groupe on va le faire, s’il faut ouvrir la piscine avec les distanciations on va le faire aussi. On va selon toutes les recommandations proposées. Je pense que les campeurs déjà d’être capable de venir faire du plein air à leur roulotte ils vont déjà être contents », ajoute Mme Lessard.

Des conséquences possibles

Il est certain qu’en privilégiant les saisonniers et en restreignant les voyageurs fera une différence sur le chiffre d’affaires des entreprises. Par exemple, l’année dernière, La Roche d’Or avait eu 2 000 réservations qui représentent environ 10 000 personnes. De plus, l’un de leurs produits d’appel est leur grande piscine. Si le gouvernement ou la municipalité n’ouvrent pas les piscines, ils suivront la règle.

Les deux campings ont donc bien l’intention de se coller aux directives et tenter d’offrir à leurs campeurs un très bel été malgré la situation.