Revtech Sytèmes fabrique des visières à l'aide de robots collaboratifs

L’entreprise de Saint-Joseph, Revtech Sytèmes, intégrateur en robotique, a décidé d’aider d’autres compagnies de la région à protéger leurs employés en fabriquant des visières à l’aide de robots collaboratifs.

Dès l’annonce de la fermeture des entreprises non essentielles, l’administration a cherché des solutions pour garder le plus possible leurs employés à l’emploi et mettre à profit les ressources déjà en main. Bien entendu, elle désirait aussi contribuer aux efforts dans la région durant la pandémie.

Possédant une imprimante 3D et la main-d’œuvre, ils ont vite débuté la production des visières et rapidement les commandes ont été tellement abondantes que la cadence ne suffisait plus.

Un concours pour avancer

Pour augmenter leur productivité, l’entreprise a proposé à ses employés un petit concours. En équipe de 3 ou de 4, ils devaient concevoir une visière de protection plus simple qui serait facilement automatisable afin de se servir des robots que l’usine possède déjà. Tout s'est déroulé à distance et les employés ont été très enthousiaste de participer.

« Ils se sont appelés et ils ont fait des recherches sur ce qui se faisait au niveau des visières. Ils nous ont présenté cela à l’interne par la suite. On leur a laissé quelques jours et ensuite ils ont présenté ce qu’ils avaient trouvé. Par la suite, il fallait qu’ils développent potentiellement comment automatiser cela. Là aussi, ils ont eu du temps de travailler là-dessus. Au fil du processus, on a défini la visière qui serait la meilleure pour continuer. Toutes les équipes se sont mises à travailler sur cette visière », explique Catherine Bernier, ingénieure d’Application.

Revtech Systèmes mentionne que c’est après quelques itérations de design que les équipes ont finalement conçu une visière simple, mais confortable et efficace, qui sera bientôt automatisée à grande échelle.

Les robots collaboratifs : un outil efficace

Selon l’entreprise, les robots collaboratifs utilisés sont appropriés pour ce genre de production flexible. Leur interface intuitive et la capacité de déplacer le robot à la main permettent de rapidement le programmer. Ils ont plusieurs systèmes de sécurité déjà inclus dans leurs mécanismes, ce qui évite d’avoir des grillages de sécurité qui prennent beaucoup de place.

L'entreprise vend à tous ceux qui en font la demande : « On a eu des clients au niveau des entreprises qui continuaient à opérer. On a eu des infirmières individuelles qui en voulaient, des hôpitaux, des CHSLD, des pharmacies qui nous ont contactés également. »

Une production qui continuera

Le gouvernement du Québec a annoncé hier la réouverture des entreprises manufacturières le 11 mai prochain. L’entreprise de Saint-Joseph n’a pas l’intention pour autant de cesser la production de ses visières.

« Pendant toute cette période où est-ce que ça l’a ralenti nous au niveau de nos activités, on a investi du temps, on a investi nos employés et l’on a même fait l’acquisition d’imprimantes 3D pour continuer la production. On compte bien continuer à produire de cette manière. »