Accès à Internet haut débit pour 4 250 foyers en Chaudière-Appalaches

Les projets retenus au terme de l’appel du programme Régions branchées permettront l’accès à des services Internet haut débit de qualité et à un prix comparable à ceux proposés en milieu urbain à 4 250 foyers de la région de Chaudière-Appalaches.

C'est la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

En tout au Québec, 66 projets répartis dans 11 régions ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel alors que la contribution gouvernementale versée est estimée à 150 millions de dollars.

L’appel de projets Régions branchées vise à accélérer l’implantation d’infrastructures de télécommunications dans les zones partiellement desservies. Les promoteurs devront d’ailleurs livrer leurs projets au plus tard le 30 juin 2022. Ceci constitue le premier volet du plan de déploiement pour atteindre cet objectif.

Les deux autres volets de ce plan sont l’appui du gouvernement du Québec aux promoteurs de projets déposés dans le cadre de l’appel de projets du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), lequel se terminera le 1er juin prochain; le second est l’appel de projets réalisé conjointement par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, qui sera lancé au cours de l’été 2020.

Faits saillants

• À la fin de 2016, on estimait à 340 000 le nombre de foyers en milieu rural qui étaient mal ou non desservis.

• La réalisation accélérée du programme Québec branché permettra d’offrir un accès à Internet haut débit à quelque 110 000 foyers québécois, au plus tard le 31 mars 2021.

• Environ 50 000 foyers devraient disposer d’un accès grâce au programme du CRTC (Fonds pour la large bande), dont l’appel de projets se termine le 1er juin 2020.

L’accès pour tous à une connexion d’au moins 50 Mbps de téléchargement et 10 Mbps de téléversement, ainsi qu’à un forfait de données illimitées, constitue aujourd’hui la norme du CRTC.

Pour accélérer le déploiement de services d’accès à Internet haut débit dans tous les foyers du Québec, une table de coordination réunissant Hydro-Québec, Bell Canada, Télébec, TELUS et le ministère de l’Économie et de l’Innovation a été formée.

Cette table vise notamment à accélérer le traitement des demandes d’accès aux infrastructures de soutènement de télécommunications logées par des tiers autres que ces propriétaires.